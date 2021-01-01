تفاؤل في برشلونة حول لحاق بيكيه بمواجهة باريس سان جيرمان

الأمل يعود إلى دفاعات برشلونة

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن هناك تفاؤل في برشلونة بخصوص إمكانية مشاركة المدافع الإسباني جيرارد بيكيه في مواجهة باريس سان جيرمان هذا الأسبوع.

ويستضيف ملعب كامب نو مواجهة ساخنة بين برشلونة وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات مرحلة الذهاب من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني من برشلونة من إصابات على مستوى خط الدفاع وخاصة الغياب المؤثر لجيرارد بيكيه الذي أصيب على مستوى الركبة وغاب منذ شهر أكتوبر الماضي..

مع خطورة إصابة جيرارد بيكيه ومعاناة الفريق على مستوى الأداء الدفاعي بعد إصابة البديل الشاب أراوخو في الآونة الأخيرة، يحتاج برشلونة إلى أنباء حول تطور وضعيهما.

وبالفعل، كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن الاختبارات التي خضع لها لاعبو برشلونة صباح اليوم تزيد من احتمالية مشاركة الثنائي في مواجهة نادي العاصمة الفرنسية.

بيكيه وأراوخو يمكنهما العودة إلى الملاعب قريبًا، ولكن المدير الفني الهولندي لنادي برشلونة رونالد كومان أوضح أنه لن يخاطر بأي لاعب إذا لم يتعافِ تمامًا.

بيكيه يأمل في الابتعاد عن الجراحة بعد إصابة الركبة

يذكر أن النادي الكتالوني يسعى للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا هذا العام كأحد أهم أولوياته بالنسبة للموسم الحالي بعد خيبات متتالية في أعرق المنافسات الأوروبية.