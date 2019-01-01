تفاؤل وحذر حول عودة نيمار من الإصابة

نيمار ومعاناة مع الإصابات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت آخر التقارير الطبية أن نيمار، نجم باريس سان جيرمان، يسير بشكل طيب في برنامجه العلاجي ويقترب من العودة للملاعب.

وغاب نيمار عن بي إس جي في الشهرين الماضيين بعد إصابته على مستوى إصبع القدم، والتي أبعدته عن خروج الفريق الأوروبي على يد مانشستر يونايتد.

وأصدر وكلاء اللاعب بياناً أكدوا في نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة في قطر أشارت لتقدم ملحوظ في تعافى اللاعب من إصابته.

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مبابي يا ولد ..... مبابي يا لعيب 👏👏



القائم كان له رأي آخر يا دوناتيلو 🙄 pic.twitter.com/zPiGEz5F4Q — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 13, 2019

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وأضاف طبيب اللاعب أن نيمار الآن لا يشعر بأي ألم ولا يشتكى من العلاج والتدريبات الخاصة التي يقوم بها للشفاء، ولكن لن يتم التعجيل بعودته.

وأشار البيان أن موعد عودة اللاعب للملاعب ينتظر أن يكون بنهاية مارس الجاري أو مع بداية أبريل للتأكد من تعافيه التام.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز على ديجون مساء الثلاثاء برباعية نظيفة في غياب نيمار، ليواصل هيمنته المحلية بالدوري الفرنسي.