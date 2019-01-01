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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

تفاؤل وحذر حول عودة نيمار من الإصابة

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Getty Images
نيمار ومعاناة مع الإصابات
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت آخر التقارير الطبية أن نيمار، نجم باريس سان جيرمان، يسير بشكل طيب في برنامجه العلاجي ويقترب من العودة للملاعب.

وغاب نيمار عن بي إس جي في الشهرين الماضيين بعد إصابته على مستوى إصبع القدم، والتي أبعدته عن خروج الفريق الأوروبي على يد مانشستر يونايتد.

وأصدر وكلاء اللاعب بياناً أكدوا في نتائج الفحوصات الطبية الأخيرة في قطر أشارت لتقدم ملحوظ في تعافى اللاعب من إصابته.

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وأضاف طبيب اللاعب أن نيمار الآن لا يشعر بأي ألم ولا يشتكى من العلاج والتدريبات الخاصة التي يقوم بها للشفاء، ولكن لن يتم التعجيل بعودته.

وأشار البيان أن موعد عودة اللاعب للملاعب ينتظر أن يكون بنهاية مارس الجاري أو مع بداية أبريل للتأكد من تعافيه التام.

وكان باريس سان جيرمان قد فاز على ديجون مساء الثلاثاء برباعية نظيفة في غياب نيمار، ليواصل هيمنته المحلية بالدوري الفرنسي.

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