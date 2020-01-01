تغيير مهم فيما يخص قواعد لمسة اليد

حالات جدلية كثيرة بسبب لمسات اليد

كشف الاتحاد المسؤول عن قواعد لعبة كرة القدم "IFAB" عن تغيير مهم يتعلق بلمسات اليد سيتم تطبيقه بداية من الموسم القادم.

لمسات اليد كانت من أكثر المخالفات التي تسببت بحالات جدلية خلال الموسم الجاري، وذلك رغم التغيير الذي طرأ على قواعدها قبل أشهر.

وذكر الاتحاد الدولي لقوانين اللعبة "IFAB" أن تغيير يخص لمسة اليد المتسبب بها اللاعب المهاجم، وإذا كانت مقصودة أم لا قبل التسبب في هدف.

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وأوضح البيان الصادر من الاتحاد أن إذا أدت لمسة اليد إلى هدف أو فرصة تهديفية مباشرة، سيتم احتسابها كمخالفة، ولكن إذا مرت الكرة عبر أكثر من لاعب ثم تحولت لفرصة خطيرة أو هدف فلا تعتبر مخالفة.

تغيير آخر مهم سيكون فيما يتعلق بتحرك حارس المرمى عن الخط أثناء تنفيذ ركلات الجزاء، إذ لن يتم عقابه إذا اعتبر الحكم أنه لم يتسبب في ضياعها.

وسيتم تحذير الحارس شفهياً حال قام بالأمر، وإذا تكررت فعلته، فسيتم تحذيره بالبطاقة الصفراء من قبل حكم المباراة.

وسيتم تطبيق القواعد الجديدة المذكورة بداية من الموسم المقبل 2020-2021.