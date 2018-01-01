تغيير منتظر في تشكيل الأهلي أمام الوحدة

أبدى اللاعب عمر السومة جاهزية تامة للمشاركة في لقاء الغد بعد عودته من معسكر منتخب بلاده

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير مقربة من النادي الأهلي السعودي عن رغبة المدير الفني الأرجنتيني بابلو جويدي في أجراء تغيرات طفيفة في قائمته الأساسية أمام نادي الوحدة.

ويلتقي الأهلي غداً الجمعة أمام نادي الوحدة في ختام مباريات الدور الأول من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المنتظر أن يقوم جويدي بإشراك الثنائي باولو دياز المدافع التشيلي واللاعب أليكسيس المدافع الإسباني سوياً في متوسط خط الدفاع. اختيارات المحررين أليسون إلى ليفربول وتوريرا في أرسنال | أبرز صفقات الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

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وفي نفس الصدد أبدى اللاعب عمر السومة جاهزية تامة للمشاركة في لقاء الغد بعد عودته من معسكر منتخب بلاده والتحاقه بالتدريبات منذ أول من أمس.

🗓️مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، في ختام الدور الأول🔥🔥. pic.twitter.com/1O2YM9h0NG — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 25, 2018

ومن المقرر أن يغادر اللاعب بعد المباراة مباشرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للالتحاق مجددا ببعثة منتخب بلاده.