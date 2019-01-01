تغيير ملعب مواجهة الأهلي وبتروجيت

لجنة المسابقات اضطرت لتغير ملعب السلام

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، نقل مواجهة الأهلي وبتروجيت من ملعب السلام.

المباراة من المقرر إقامتها في الرابع من مارس المقبل، ضمن الجولة الـ26 من الدوري المصري الممتاز.

وأوضحت اللجنة أن المباراة تقرر نقلها إلى ملعب بتروسبورت، لعدم جاهزية ملعب السلام لاستضافة مباريات خلال الفترة الحالية.

إغلاق ملعب فيتا كلوب قبل مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

الشياطين الحمر يحتلون المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة من 21 مباراة، متساويين مع بيراميدز محتل المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، لكنه خاض 24 مباراة.

بينما يأتي الفريق البترولي في المركز الـ12 برصيد 25 نقطة من 24 مباراة، ومن المقرر أن يواجه الجونة بعد غدٍ الجمعة ضمن الجولة الـ25 قبل مواجهة المارد الأحمر.