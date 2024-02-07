تغيير جذري في موقف كريستيانو رونالدو من مواجهة الهلال في كأس موسم الرياض

النصر يُواجه الهلال مساء غدٍ في مباراة مرتقبة

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يستعد النصر لمواجهة الهلال في المباراة الأخيرة لكأس موسم الرياض والتي ستكون بمثابة النهائي نظرًا لانحسار اللقب بين الفريقين بعد فوزهما على ثالثهم في البطولة إنتر ميامي.

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الهلال بحاجة للفوز للتتويج بالكأس فيما يلعب النصر بفرصتي التعادل والفوز نظرًا لتفوقه في فارق الأهداف، ورغم أن اللقاء ودي إلا أنه يكتسب الطابع الرسمي خاصة في ظل التنافس الشديد بين الفريقين محليًا وقاريًا.

استعدادات النصر للمباراة تلقت دفعة إيجابية كبيرة بتغيير جذري في موقف النجم كريستيانو رونالدو من خوض اللقاء، حيث بات جاهزًا تمامًا بعدما شارك بفعالية في تدريب الثلاثاء الجماعي، وذلك عقب أخبار يوم الإثنين بإمكانية مشاركته لدقائق قليلة في المباراة.

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الأمر لم يتوقف عند النجم البرتغالي، بل تأكدت جاهزية ساديو ماني، العائد من كوت ديفوار بعد خروج منتخب بلاده السنغال من كأس أمم إفريقيا، للمباراة رغم وصوله المتأخر للرياض.

المهاجم السنغالي خاض تدريبًا فرديًا مع المعد البدني في مقر النصر بالعاصمة السعودية وأبلغ بعده المدرب لويس كاسترو بجاهزيته للعب أمام الهلال تاركًا له قرار الاعتماد عليه من عدمه.

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