تغيير جذري .. المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا 2023-2024

تغيير كبير في روزنامة البطولة الأهم على صعيد الأندية في آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الإثنين عن المواعيد الجديدة لدوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي شهدت تغييرًا جذريًا عن المواعيد المعتمدة في النسخ السابقة.

دوري أبطال آسيا يبدأ عادة في مارس بالتصفيات التأهيلية ثم يُقام دور المجموعات في إبريل، ومن ثم تُستكمل البطولة في الموسم التالي بمباريات المراحل الإقصائية خلال أغسطس حتى نوفمبر.

ما هي مواعيد دوري أبطال آسيا الجديدة؟

الاتحاد القاري كان قد اتخذ قرارًا بإجراء تغيير جذري في المواعيد بدءًا من نسخة 2023-2024، حيث ستتبع الروزنامة العالمية والمعتادة في جميع دول العالم تقريبًا، بانطلاق البطولة في أغسطس وانتهائها في مايو.

الدور التمهيدي للنسخة القادمة سينطلق في الثامن من أغسطس، فيما ستُلعب مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 18 سبتمبر حتى 13 ديسمبر 2023 بنظام الدوري من مرحلتي ذهاب وإياب بعد انتهاء جميع الإجراءات المتعلقة بأزمة كورونا والتي فرضت نظامًا طارئًا بلعب دور المجموعات خلال المواسم الـ3 الأخيرة بنظام الدورة المجمعة.

وتتوقف البطولة خلال يناير وتعود بانطلاق المراحل الإقصائية بدءًا من 12 فبراير حتى 24 إبريل 2024، على أن تُلعب مباراة الذهاب للنهائي يوم 11 مايو والإياب في الـ18 من نفس الشهر.