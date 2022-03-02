تغيير ألوان ودقيقة صمت .. الدوري الإنجليزي يتضامن مع أوكرانيا

قررت رابطة الدوري الإنجليزي إظهار التضامن الكامل مع أوكرانيا ضد "العملية العسكرية الخاصة" التي تشنها روسيا عليها.

رسالة التضامن التي دعمتها أندية الدوري الإنجليزي بالكامل ستكون حاضرة خلال مباريات الجولة 28 من المسابقة، والتي تقام من السبت 5 إلى الإثنين 7 مارس الجاري.

وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للمسابقة: "يرفض الدوري الإنجليزي وأنديته بكل إخلاص تصرفات روسيا، وسيظهرون دعمهم لشعب أوكرانيا في جميع المباريات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "نطالب بالسلام ونتضامن مع كل المتأثرين".

وتابع: "سيكون إظهار التضامن مع أوكرانيا مرئيًا في جميع مباريات الدوري الإنجليزي من السبت 5 إلى الإثنين 7 مارس، ويأتي هذا بعد الطرق العديدة التي أظهرت بها الأندية دعمها بالفعل".

وأردف: "سيرتدي قادة الأندية العشرين شارت خاصة بألوان أوكرانية، ويتم تشجيع الجماهير على الانضمام إلى اللاعبين والمدربين والمسؤولين عن المباريات في لحظة من التأمل والتضامن قبل انطلاق كل مباراة".

وأكمل: "ستعرض الشاشات الكبيرة في الملاعب رسالة بعنوان، كرة القدم تقف معًا، على خلفية اللونين الأزرق والأصفر للعلم الأوكراني، وستظهر هذه الكلمات أيضًا على اللوحات الإعلانية المحيطة بالملعب أثناء المباريات".

The #PL and our clubs wholeheartedly reject Russia's actions and will be showing support for the people of Ukraine at all matches this weekend



We call for peace and our thoughts are with all those who have been impacted



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واختتم البيان: "ستكون رسالة التضامن هذه مرئية أيضًا للجماهير في جميع أنحاء العالم عبر القنوات الرقمية للدوري الإنجليزي، ستتغير الشعارات والملفات الشخصية على تلك المنصات لتمثل ألوان العلم الأوكراني، والتي سيتم عرضها أيضًا عبر بث المباريات في كل من المملكة المتحدة وخارجها".

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