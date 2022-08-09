تغييرات واضحة في سياسة النادي .. "صلاح وماني جعلا ليفربول في حالة ضعف"

عقدي النجم المصري ورحيل السنغالي غيرا سياسة النادي

يرى كيفن كامبل لاعب إيفرتون السابق أن إدارة ليفربول عانت من حالة ضعف خلال مفاوضات تجديد عقد المصري محمد صلاح وقبل رحيل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح "فوتبول إنسايدر"، وأكد خلالها أن تجديد عقد دييجو جوتا في الوقت الحالي جاء كتصرف ذكي من ليفربول.

وقال كامبل: "دعونا نقولها بذلك الشكل، أيًا ما كان الذي العقد الذي وقعه جوتا قبل عامين فقد نجح في تخطي التوقعات التي تم وضعها له فيه".

وأضاف مؤكدًا أن النادي يريد تفادي سيناريوهات صلاح وماني: "هذا هو الأمر الصحيح للقيام به، هو تصرف ذكي بكل تأكيد لا يجب الانتظار حتى يقترب عقد اللاعب من الانتهاء".

وأكمل: "هم لا يريدون أن يتم وضعهم في موقف مثل ذلك الذي حدث مع ماني أو صلاح، لقد جددوا عقد جوتا وأصبح الفريق في موقع قوة".

وأردف: "عندما تكون ضعيفًا فلاعبين مثل مانني يمكنهم المغادرة، ليفربول تعامل مع الموقف بذكاء وتصرف بشكل فوري".

جدير بالذكر أن ماني رحل إلى بايرن ميونخ بحوالي 30 مليون يورو مع بقاء أقل من عام على انتهاء عقده بينما حصل صلاح على الراتب الأعلى في تاريخ النادي.