تغييرات كبرى مقترحة في دوري أبطال أوروبا بداية من 2024

تفاصيل جديدة حول مقترح أندريا أنييلي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفصحت تقارير صحفية فرنسية عن الاقتراحات التي تقدمت بها رابطة الأندية الأوروبية برئاسة أندرية أندريا، رئيس يوفنتوس، بخصوص نظام دوري أبطال أوروبا.

وتدور نقاشات بين لجنة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بخصوص تعديل نظام البطولة الأوروبية الأكبر لرفع التنافسية والعوائد المادية للأندية المشاركة.

وأفادت "ليكيب" أن اقتراح أنييلي هو تحويل البطولة إلى أربع مجموعات بدلاً من العدد الحالي، واحتواء كل مجموعة على ثمانية فرق، ليلعب كل منها 14 مباراة بهذا الدور.

وأضاف التقرير أن الفرق الأربعة الأوائل ستعبر للدور التالي، كما ستضمن تأهلها مباشرة للنسخة المقبلة بعيداً عن موقعها بالدوري المحلي.

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🇮🇹 يوفنتوس 🆚 أياكس 🇳🇱

🏟️ أمستردام أرينا

⏱️ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة



⭕️ أياكس يستقبل بطل إيطاليا في مهمة صعبة تمامًا كما في الدور السابق أمام الملكي

🔹 لكن شباب أياكس عليهم أن يتفائلوا لأن آخر فريق أقصى حامل اللقب قد وصل للمباراة النهائية -أتلتيكو ضد برشلونة-#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/6IB6PkkgKH — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 10, 2019

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وبحسب التقرير، سيتغير نظام هبوط فريق من دوري الأبطال إلى الدوري الأوروبي، إذ ستحسم المواجهة بين أصحاب المركز السادس والسابع بكل مجموعة لتحديد من يتجه للمسابقة الثانية للاتحاد الأوروبي.

وتحدث التقرير أن صاحب المرتبة الخامسة في كل مجموعة ستكون مكافأته هي ضمان مقعده في النسخة المقبلة من دوري الأبطال، بينما الأخير سيخوض تصفيات الدوري الأوروبي.

النظام الجديد سيخول لعدد 24 فريقاً من 32 حاضرين بالبطولة ضمان مقاعدهم في النسخة التالية، بينما المقاعد المتبقية سيتحدد من يحتلها عبر مسابقات الدوري المحلية.

ولم يتضح حتى الآن مدى موافقة الاتحاد الأوروبي على التعديلات المقترح تطبيقها بداية من العام 2024.

ويُلعب هذا الأسبوع الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، ويشهد مساء اليوم الأربعاء مباراتين بين أياكس ويوفنتوس، ومانشستر يونايتد مع برشلونة.