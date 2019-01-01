تغييرات في تشكيل الزمالك أمام النجوم.. أحداد وبو طيب أساسيان

الزمالك يسعى للفوز على النجوم لرد الثأر من الدور الأول

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره النجوم، بعد قليل على ملعب "بتروسبورت".

ويلعب الزمالك أمام النجوم، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز، في ظل سعي الزمالك للحفاظ على القمة والابتعاد بها.

ويغيب عن الزمالك أمام النجوم كلًا من طارق حامد ومحمود كهربا بسبب الإيقاف وحمدي النقاز بسبب الإصابة بالتواء في كاحل القدم.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام

خط الوسط: فرجاني ساسي – يوسف أوباما – إبراهيم حسن – حميد أحداد

الهجوم: عمر السعيد – خالد بو طيب