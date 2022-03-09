تغيب عن التدريبات وسافر للبرتغال .. هل هرب رونالدو مجددًا؟

تغيب كريستيانو رونالدو عن التدريبات يوم الأربعاء بسبب مشكلة مستمرة في عضلات الفخذ، بعد عدم مشاركته في هزيمة مانشستر يونايتد في مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي يوم الأحد للسبب ذاته.

وكان المهاجم البرتغالي قد غاب عن التدريب لأول مرة يوم الجمعة بعد أن أبلغ الطاقم الطبي عن وجود مشكلة في عضلة الفخذ.

حيث لم يشارك رونالدو بعد في تدريبات الفريق الرئيسية منذ غيابه عن ديربي مانشستر، مما تسبب في قلق الشياطين الحمر، وتتزايد الشكوك حول ما إذا كان سيكون لائقًا في الوقت المناسب لعطلة نهاية الأسبوع.

إلى أين ذهب رونالدو؟

كان اللاعبون الذين لم يشاركوا في خسارة يونايتد 4-1 أمام مانشستر سيتي في ملعب التدريب يوم الاثنين، على الرغم من أن النجم البرتغالي لم يكن من بينهم.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى مركز التدريبات يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه لم يتدرب مع المجموعة.

وكان رونالدو قد ذهب في وقت لاحق إلى البرتغال ولم يكن في استاد الاتحاد يوم الأحد لمشاهدة زملائه في الفريق يتعرضون للهزيمة القاسية من قبل الفريق السماوي.

ماذا عن موقف النادي؟

لم يعلق نادي مانشستر يونايتد حتى الآن حول ما إذا كانت الرحلة إلى البرتغال قد تمت بموافقة النادي أم لا.

ومع ذلك، رد راف رانجنيك على الشكوك حول غياب رونالدو بالقول: "جاء الطبيب لرؤيتي صباح الجمعة قبل التدريب وأخبرني أن كريستيانو رونالدو لا يمكنه التدرب بسبب بعض المشاكل في عضلات مفصل الفخذ".

وكانت قد أضافت كاتيا أفيرو، شقيقة رونالدو، الوقود إلى النار عندما وضعت إعجاب لصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن المهاجم لم يصاب في الواقع.

فأصبح مستقبل رونالدو في النادي محل تساؤل بعد حالة عدم اليقين بشأن غيابه عن مباراة يوم الأحد في الاتحاد.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة نادي توتنهام في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل.

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