تغريم كين للتمثيل.. والتحقيق مستمر مع جماهير كالياري

مهاجم يوفي الشاب وميليك مهاجم نابولي يلقيا العقوبة ذاتها..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قرر الاتحاد الإيطالي تغريم مويسي كين مهاجم يوفنتوس 2000 يورو بسبب التمثيل ضد كالياري.

وجاء ذلك في سياق منفصل عن التحقيق الجاري حول مشجعي النادي الذين تعرضوا للاعب بهتافات عنصرية.

وقرر الاتحاد الإيطالي في اجتماعه اليوم ضرورة إجراء تحقيقاً ثانياً لتحديد الأفراد الذين وجهوا تلك الهتافات ضد كين.

على الجانب الآخر تم تغريم أركاديوز ميليك مهاجم نابولي نفس المبلغ بسبب واقعة مشابهة في خسارة فريقه 2-1 ضد إمبولي.

أيضاً تم تغريم إنتر ميلان مبلغ 12 ألف يورو بسبب هتافات جماهيره التميزية ضد جماهير جنوى، فيما تم تغريم إيجلي تاري مدير لاتسيو الرياضي مبلغ 5 آلاف يورو بسبب انتقاده لتقنية الفيديو عقب خسارة فريقه 1-0 ضد سبال.