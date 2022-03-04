تغريدة قديمة عن جروس تفتح النار على رئيس الأهلي

لا يعيش ماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي أيامًا جيدة حاليًا، إذ يتعرض لحملة شرسة من الانتقادات والهجوم من عديد الإعلاميين والجماهير الأهلاوية نتيجة الموسم السيئ الذي يعيشه الفريق، وخاصة لإصراره على بقاء المدرب بيسنيك هاسي حتى اليوم الجمعة حيث أعلن إقالته بعد الخسارة أمام الاتفاق.

هاسي وصل الأهلي بداية الموسم الجاري بعد تجربته الناجحة مع الرائد، ولكنه خيب كل الآمال وحظي بموسم سيئ جدًا مع الفريق خرج خلاله من كأس الملك وفقد كل حظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا القادم، بل أصبح حاليًا مهددًا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، ورغم ذلك دافع عنه النفيعي كثيرًا قبل أن يخضع للضغوطات ويُقيله اليوم بعد 23 جولة من الدوري.

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مهاجمو النفيعي استغلوا تغريدة قديمة للرئيس تعود إلى عام 2017 ينتقد فيها المدرب السابق "كريستيان جروس" ويرى أنه لا يستحق الاستمرار في منصبه، وقد أعاد البعض نشر تلك التغريدة مع كتابة تعليقات حادة ضد الرجل.

وكيل اللاعبين التونسي أحمد المعلم وصف النفيعي بأنه لا يفقه في كرة القدم، إذ كتب بعد اقتباس التغريدة القديمة "هل هذا رأي شخص يفهم كرة القدم تجاه مدرب لم يُهزم في ٥١ مباراة بالدوري وحقق ما حققه من إنجازات للنادي، وفي ذات الوقت يقول عن هاسي بأنه يخضع لتقييم دوري …! إذا كان هذا رأيه فهي مصيبة وإن كان رأي غيره فهذه مصيبة أكبر".

هل هذا رأي شخص يفهم كرة القدم

تجاه مدرب لم يُهزم في ٥١ مباراة بالدوري

وحقق مع ما حققه من إنجازات للنادي



وفي ذات الوقت يقول عن هاسي

بأنه يخضع لتقييم دوري …!



إذا كان هذا رأيه فهي مصيبة

وإن كان رأي غيره فهذه مصيبة أكبر https://t.co/at75ZjhBLR — أحمد المعلم | Ahmed Almualim (@a_almualim) March 4, 2022

الصحفي سامي القرشي وجه سؤالًا للنفيعي حول ما الذي رآه في هاسي جعله يصبر عليه كل هذا الوقت، بقوله عبر تويتر "إذا كان صاحب أطول سجل في تاريخ الأهلي ٥١ مباراة بلا خسارة حتى بات انتظار خسارة الأهلي حدث ينتظره الجميع في نظرك لا يستحق، فما الذي في هاسي ليستحق؟ ألا يثبت رأيك هذا أن رئيس الأهلي حاليًا في الخارج ؟

اذا كان صاحب اطول سجل في تاريخ الاهلي ٥١ مباراة بلا خسارة حتى بات انتظار خسارة الاهلي حدث ينتظره الجميع في نظرك لا يستحق

فما الذي في هاسي ليستحق ؟

الا يثبت رأيك هذا ان رئيس الاهلي حاليا في الخارج ؟ https://t.co/cgN3vPuALl — سامي القرشي (@samialqorashi) March 4, 2022

يُشار إلى أن الأهلي تعاقد مع جروس صيف 2014 وبقي معه موسمين، وقد تُوج في موسمه الأول بكأس ولي العهد السعودي، ومن ثم حقق إنجازًا فريدًا في الموسم الثاني بالفوز بثنائية الدوري والكأس، لكنه رفض الاستمرار لموسم ثالث ورحل في صيف 2016 بحجة عدم تحمله الضغوطات وحاجته للراحة في بلاده.

جروس عاد للأهلي في أكتوبر 2016 لكنه رحل عنه في يوليو 2017 دون أي نجاح يُذكر، وقد خاض تجربة ثالثة لم تكن ناجحة كذلك خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى فبراير 2020.