تغريدة غامضة .. الأصفر سيخطف ظهير "الأصفر"!

هل يقصد سعود عبد الحميد؟

أثار الإعلامي الرياضي محمد الثقفي الجدل، بعدما تحدث عن صفقة منتظرة بالدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة، قد تحدث بين ناديين يرتديان اللون الأصفر.

وتبحث الأندية السعودية خلال الفترة الحالية، عن تدعيم صفوفها بلاعبين مميزين، قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وبداية الموسم الرياضي الجديد.

الثقفي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يتحدث خلالها عن إمكانية تعاقد فريق "أصفر" مع ظهير فريق آخر "أصفر" خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء نص تغريدة الثقفي كالآتي: "هل يخطف الأصفر ظهير الأصفر؟ سنشاهد خلال أيام ما سيحدث، عودة قوية للمنافسة بين الأندية في الميركاتو، والكل يبحث عن سد حاجته من الخانات، دعم الأندية فتح آفاق المنافسة".

وأشار بعض متابعي الثقفي إلى أنه يقصد من تغريدته، أن نادي النصر قد يخطف سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد خلال الأيام القادمة.

ودخل سعود عبد الحميد في الفترة الحرة اليوم، والتي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة نادي الاتحاد، ولكن هناك مفاوضات من أجل تجديد تعاقده.

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بعض التقارير الصحفية أشارت إلى أن الاتفاق بين الاتحاد وسعود عبد الحميد من أجل التجديد تم بالفعل خلال الفترة الحالية، والأمر سيتم خلال أيام.