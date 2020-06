تداول رواد موقع "تويتر" تغريدة لأحد الأشخاص ادّعى فيها موقفًا إنسانيًا استثنائيًا لمحمد صلاح، لاعب ليفربول، قد حدث لزميل له في العمل.

وبحسب التغريدة، فإن النجم المصري أثناء وجوده في إحدى محطات البنزين قام بدفع قيمة ملء جميع خزانات السيارات الموجودة في المحطة، في موقف لا يتكرر كثيرًا.

Mate from work sent us this, salah just paid for everyone’s petrol, sound that pic.twitter.com/4QiBSo8lQ0