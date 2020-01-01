تعيين بيدرو إيمانويل مديرًا فنيًا لفريق العين الإماراتي

العين يعين المدرب المخضرم بيدرو إيمانويل

أعلن ماجد العويس عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي عن تعيين مدربًا جديدًا للفريق، مساء اليوم الخميس، بعد تراجع النتائج مؤخرًا.

العين يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي برصيد 21 نقطة، بعد مرور 12 جولة حيث حقق الفوز في 6 وتعادل في 3 وتلقى 3 هزائم.

العين تلقى هزيمة أخيرة أمام شباب الأهلي دبي، اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

"بيدرو إيمانويل هو مدرب #العين الجديد"

ماجد العويس - عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم#جيم_أوفر#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JUi812M3qQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 2, 2020

وقال ماجد العويس عضو مجلس إدارة نادي العين الإماراتي، تعيين البرتغالي بيدرو إيمانويل مدربًا للعين، حيث كانت يتولى غازي فهد كمدرب مؤقت.

وأضاف العويس أن المدرب سيكون متواجدًا يوم السبت المقبلة لتنصيبه رسميًا في الجهاز الفني للفريق العيناوي.

العين يحاول تحسين مركزه والمنافسة على دوري الخليج العربي خلال الفترة المقبلة، وقد يكون بيدرو مانويل هو الحل السحري لاستعادة العين مستواه مرة أخرى.