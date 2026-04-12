تعيين أول مدربة رئيسية (34 عامًا) في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى

حقق نادي يونيون برلين إنجازاً غير مسبوق. فقد تعاقد النادي، الذي يحتل حالياً المركز الحادي عشر في الدوري الألماني، مع ماري-لويز إيتا (34 عاماً)، لتصبح أول مدربة رئيسية في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى.

قررت إدارة النادي في برلين، بعد الهزيمة المذلة 3-1 في زيارة فريق إيهف سي هايدنهايم، إقالة شتيفن باومغارت وترقية إيتا. كانت المدربة الشابة تعمل حتى الآن مع فريق تحت 19 سنة في نادي يونيون برلين.

يأمل يونيون برلين في قلب الموازين من خلال تعيين إيتا مؤقتًا. وجاء في بيان للنادي: "نمر حتى الآن بنصف ثانٍ من الموسم مخيب للآمال للغاية. ولن ننخدع بترتيبنا في الدوري الألماني".

"نحن في وضع حرج ونحتاج بشدة إلى نقاط لتأمين مكاننا في الدوري." يقع يونيون برلين في منتصف الترتيب، لكنه لا يتفوق سوى بسبع نقاط على خط الهبوط

لم يتمكن النادي البرليني من الفوز سوى في مباراتين من أصل 14 مباراة بعد العطلة الشتوية. "وبالتالي، لا نملك الثقة في أننا نستطيع الاستمرار على نفس المنوال"، أوضح المدير العام هورست هيلدت. "أنا سعيد لأن ماري-لويز وافقت على تولي هذا الدور بشكل مؤقت، قبل أن تصبح مدربة رئيسية للفريق النسائي المحترف في الصيف كما هو مخطط."

أصبحت إيتا في نوفمبر 2023 أول مدربة مساعدة في الدوري الألماني. وستجلس المدربة المؤقتة على مقاعد البدلاء لأول مرة الأسبوع المقبل، عندما يستقبل فريق يونيون برلين فريق ف.ف.ل. فولفسبورغ.