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فليك: لا أعرف من سيلعب بجوار بيدري.. وسأتحدث مع دي يونج عن مستقبله!

أتلتيكو مدريد ضد برشلونة
أتلتيكو مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
فرينكي دي يونج
هانسي فليك

يستضيف أتلتيكو مدريد نادي برشلونة في مواجهة كبيرة ضمن منافسات الدوري الإسباني مساء يوم الأحد، وقد يبدأ فرينكي دي يونج أساسيًا من جديد.

تركت إصابة رودري المدرب هانزي فليك أمام أحجية في خط الوسط عليه حلها. وقد يعود دي يونج إلى هذا المركز بعد غياب طويل بسبب إصابة في الركبة. 

قبل أسبوعين، عاد دي يونج مع برشلونة في مركز لاعب الوسط خلال الكلاسيكو أمام ريال مدريد. ثم عاد إلى التشكيلة الأساسية ضد ديبورتيفو ألافيش الأسبوع الماضي، هذه المرة في مركز قلب الدفاع. وأمام أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، اضطر للاكتفاء بعشرين دقيقة.

ومع غياب رودري لعدة أسابيع بسبب إصابة في العضلة الخلفية، قد يبدأ دي يونج أساسيًا في خط الوسط يوم الأحد. وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة مع أتلتيكو: «لم أقرر بعد من سيبدأ إلى جانب بيدري». 

وأضاف فليك: «يستطيع فرينكي اللعب في مراكز مختلفة ويمتلك خبرة أكبر، وليس فقط كلاعب رقم ستة. كما أن مارك بيرنال جيد جدًا بدون الكرة». وتابع: «أنا سعيد بعودة فرينكي، وهو يبذل مئة في المئة في التدريبات. لكننا لا نزال بحاجة إلى التحدث في الأمر. سنقرر لاحقًا».

المباريات التالية
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

الدوري الإسباني

08 نوفمبر 2026

برشلونة

برشلونة

قد تكون مباراة يوم الأحد حاسمة في سباق اللقب الإسباني، إذ يحتل برشلونة وأتلتيكو المركزين الأول والثاني في الدوري الإسباني، بفارق نقطتين فقط بينهما. 

وبعد المباراة، يقترب موعد التوقف الدولي المقبل، ما يمنح دي يونج فرصة الانضمام إلى تشكيلة هولندا للمرة الأولى منذ كأس العالم. كما سيجمعه ذلك من جديد مع تشافي.

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