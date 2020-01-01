تعليق مستقبل إبراهيموفيتش مع ميلان حتى نهاية الموسم

مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش في ميلان سيبقى مهددًا حتى نهاية الموسم...

يعتقد المدير الرياضي لميلان فريدريك ماسارا إن مستقبل زلاتان إبراهيموفيتش في ميلان سيبقى مهددًا حتى نهاية الموسم.

انضم إبراهيموفيتش إلى ميلان في يناير الماضي بعدما انتهت مغامرته في الدوري الأمريكي، واستطاع تسجيل 4 أهداف في 10 مباريات شارك فيها في كافة المسابقات.

وكان إبرا قد تعرض لإصابة في عضلة الساق اليمنى أثناء مشاركته في التدريبات استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي، ومن المتوقع أن يتعافى في الوقت المناسب للمشاركة مع الروسونيري في موسم الدوري الإيطالي الحالي

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وقال ماسارا في تصريحات لسكاي سبورت الإيطالية : "إبراهيموفيتش بطل، قد تحسن الفريق بشكل كبير مع وصوله ، ولكن مع نهاية الموسم ، نحتاج إلى الجلوس ومناقشة الوضع " .

وتابع "لقد أراد مساعدة ميلان في وقت صعب بالنسبة للنادي. وغني عن القول أن أي فريق تم تحسينه بضم إبراهيموفيتش إليه لأنه لاعب استثنائي".

فاز إبراهيموفيتش بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع منافسيه الرئيسيين يوفنتوس وإنتر بين عامي 2004 و 2009 ، وحقق أيضًا لقب السكوديتو خلال أول فترة له مع الروسونيري.

و اعترف ماسارا بأن العودة إلى المنافسة الأوروبية لا تزال ضرورية بالنسبة لميلان ، مع استبعاد النادي من كرة القدم القارية هذا الموسم بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وذكر أن هيلاس فيرونا يريد التوقيع مع صاحب الـ38 عامًا ، لكن المدير الرياضي لا يزال يأمل في أن يتمكنوا من تحقيق هدفهم دون الوقوع في خطأ القيود هذه المرة.

وأضاف ماسارا :"ميلان لا يمكنه البقاء خارج أوروبا لفترة طويلة ، لذا فإن التأهل هو هدف أساسي لنا".

واختتم "فكرتنا الوحيدة هي إعادة ميلان إلى قمة كرة القدم الإيطالية والأوروبية. هناك بعض المعلومات التي نحتاجها للبقاء داخلها ، لكننا لا نريد التخلي عن المنافسة ".

يذكر أن ميلان سيواجه ليتشي، اليوم الإثنين في الجولة الـ27 من الكالتشيو، على أن يستضيف روما الأحد المقبل في الجولة 28.