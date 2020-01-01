تعليق مثير من متحدث النصر حول سالم الدوسري

الصرامي يتحدث عن تقصير سالم الدوسري مع المنتخب السعودي.

أطلق سعود الصرامي، المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، تعليقًا مثيرًا حول سالم الدوسري نجم نادي الهلال، قبل ديربي الرياض الذي سيجمع بين الفريقين غدًا الإثنين.

الهلال يستضيف النصر مساء الإثنين، في ديربي الرياض المنتظر، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الصرامي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة بها إسقاط على سالم الدوسري جناح فريق نادي الهلال، قبل مباراة الديربي.

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وجاء نص تغريدة المتحدث الرسمي باسم نادي النصر كالآتي: "مع الأخضر حاملًا ذراعه برباط، مع الأزرق يشيل اطنان من الحديد".

وظهر سالم الدوسري بعد مباراة منتخب السعودية الودية أمام جامايكا وهو حاملًا لذراعه برباط، بعد تعرضه لكدمه خلال المباراة، وهي الإصابة التي تسببت في غيابه عن المباراة الثانية للأخضر.

مع الاخضر حاملاً ذراعه برباط

مع الازرق يشيل اطنان من الحديد — سعود الصرامي (@L9arami) November 22, 2020

الدوسري أجرى تدريبات تأهيلية رفقة فريقه الهلال، حيث ظهر وهو يحمل أوزان من الحديد، تمهيدًا لعودته إلى التدريبات الجماعية لفريقه.

الهلال يقدم مستوى جيد ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، بينما خسر النصر أول 3 مباريات، ليفوز في مباراته الأخيرة أمام فريق أبها.