تعليق مثير عن جارديم وصفقات الهلال

ما هو موقف جارديم من صفقات الهلال؟

كشف الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، حقيقة ما تردد حول موقف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق نادي الهلال، من صفقات الفريق الأزرق وأجانبه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال أبرم صفقتين حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع حمد اليامي من نادي القادسية، وموسى ماريجا من بورتو البرتغالي في صفقتي انتقال حر.

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وكتب الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يتحدث فيها عن حقيقة ما تردد حول تأجيل جارديم ملف أجانب نادي الهلال إلى ما بعد معسكر النمسا.

وجاء نص تغريدة الشيخ كالآتي: "جارديم يؤجل ملف أجانب الهلال إلى ما بعد اللقاءات الودية التي سيجريها في النمسا، لا يمكن أن يكون هذا الخبر دقيقًا".

وواصل: "لا الوقت يسمح بالتأخير في ظل سباق التعاقدات قبل انطلاق الدوريات في العالم، كما لا يعقل أن يؤجل أي مدرب استقطاباته حتى ينهي أهم فترات إعداده".

وتولى البرتغالي جارديم مهمة تدريب نادي الهلال، بعد رحيل مواطنه جوزيه مورايس، والذي جاء مؤقتًا بعد إقالة البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للزعيم.