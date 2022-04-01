تعليق قوي من وكيل أعمال فهد المولد بعد أزمة المنشطات

علق جراح الظفيري؛ وكيل أعمال فهد المولد مهاجم فريق نادي الاتحاد، على الأخبار المنتشرة حول تورط فهد المولد مهاجم فريق نادي الهلال، بتناوله مواد منشطة، ومن ثم إيقافه من جانب ناديه.

كيف تورط المولد في أزمة المنشطات؟

وأعلن الإعلامي أحمد العجلان عن ظهور عينة إيجابية لأحد اللاعبين الدوليين، خلال فحصه لاختبار المنشطات، قبل إحدى المباريات، دون تحديد هوية اللاعب أو حتى المباراة. اقرأ التفاصيل

وبعدها كشف برنامج "أكشن مع وليد" أمس الخميس، عن تورط فهد المولد في تناوله مواد منشطة، بعدما أخذت منه عينة قبل إحدى المباريات. اقرأ التفاصيل

وبذلك تصبح هي المرة الثانية التي يتورط فيها فهد المولد في قضية منشطات، بعد أزمة 2019 وإيقافه لمدة عام كامل بسبب تورطه في المنشطات أيضًا.

ما هو تعليق وكيل المولد؟

علق جراح الظفيري وكيل أعمال فهد المولد على ارتباط اسم موكله بهذه القضية، حيث حذر من المساءلة القانونية بخصوص هذا الأمر.

ونشر الظفيري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن رأيه في هذه القضية، بعد انتشار الخبر بشكل واسع.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "طالما لم يصدر أي خبر رسمي من الجهة ذات العلاقة، فجميع ما يثار يفتقد للمهنية ويعرضك للمساءلة القانونية".

طالما لم يصدر أي خبر رسمي من الجهة ذات العلاقة ؛ فجميع ما يثار يفتقد للمهنية ويعرضك للمساءلة القانونية. — جراح الظفيري🇸🇦 (@drjaara7) March 31, 2022

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