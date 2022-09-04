تعليق غريب من رامون دياز على واقعة اعتراض سالم الدوسري

المدرب الأرجنتيني يتحدث عن واقعة اعتراض سالم الدوسري

علق الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، على اعتراض سالم الدوسري جناح الفريق، بعد تغييره في مباراة الفريق أمام الفتح بدوري روشن للمحترفين.

وحقق الهلال الفوز على الفتح بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، بالجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ماذا قال رامون دياز عن الفوز على الفتح؟

خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال دياز: "عند مواجهة الفتح تكون المباراة جميلة وممتعة، والأفضل في المباراة هو من استطاع أن يحقق الفوز، والخصم فريق جيد ويمتلك عناصر بجودة عالية".

Shahid

وتابع: "تمكنا أن نحقق الفوز بالمباراة، نعلم أن الفريق لم يظهر بوجهه الحقيقي، ولكن الأهم الحصول على النقاط كاملة، واستمرار الانتصارات، ونشكر الجماهير التي تؤازرنا في كل الملاعب".

المدرب الأرجنتيني أضاف: "كنا على علم أن فريقنا يبدأ بشكل بطيء خاصة في الدوري، ونحاول كسب أكبر عدد من النقاط، والفريق لديه الكثير من المشاركات، ومازال أمامنا مباريات نريد أن نكسبها قبل التوقف".

دياز واصل: "قمنا بإراحة بعض اللاعبين وشارك البعض الآخر في بعض الدقائق، وذلك من أجل الحفاظ عليهم قبل المباراة المهمة القادمة".

كيف علق دياز على واقعة الدوسري؟

علق المدرب رامون دياز على مسألة اعتراض سالم الدوسري نجم الهلال، على تغييره خلال الشوط الثاني من مباراة الفتح.

رامون قال: "في الشوط الثاني انخفض مستوى الفريق، لإدارة مجموعة اللاعبين، كان علينا أن نعطي راحة لبعض اللاعبين ومشاركة الآخرين، وذلك استعدادًا للمباراة المهمة القادمة".

واستطرد قائلًا: "لا يوجد أي لاعب يفضّل استبداله وهذا الأمر طبيعي، ولكن هذه التبديلات لمصلحة الفريق وإراحة اللاعبين".

وجاء تعليق رامون دياز على سالم الدوسري غريبًا، حيث كان هادئًا على تلك الواقعة التي تحدث عنها الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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