تعليقًا على عقوبة كوستا - رئيس أتلتيكو: لا نسامح في الإهانة

الاتحاد الإسباني أعلن رسميًا عقوبة كوستا بعد البطاقة الحمراء ضد برشلونة

أكد إنريكي سيزيرو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، أنّه لا يمكن مسامحة اللاعبين على إهانة الحكام إلا أنّه أشار إلى عدم معرفته بالأدلة الكافية لمعاقبة دييجو كوستا.

وكان كوستا قد تعرض للطرد المباشر ضد برشلونة من قبل حكم اللقاء جيل مانزانو وهو ما تسبب في معاقبته بالإيقاف 8 مباريات.

وقال سيزيرو في تصريحات صحفية: "هذه هي القوانين التي تنص على إيقاف اللاعب بين 4 إلى 8 مباريات حال اعتدى على الحكم، ولكن المشكلة أننا لم نحصل على أي دليل على حدوث هذا".

وتابع: "لا نعترض على القوانين ولكن طالبنا فقد أن نحصل على كل البيانات التي أدت لاتخاذ هذا القرار ولكننا لا نمتلك أي شيء".

انتهاء موسم كوستا مع أتلتيكو مدريد🤦‍♂️ pic.twitter.com/lLkdczoMle

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

رئيس الروخي بلانكوس أشار إلى أنّه لم يتوقع أن تتخذ لجنة المسابقات أعلى عقوبة ممكنة مشيرًا إلى أنّ إهانة الحكام غير مقبول أيًا كان السبب.

وأردف: "إنّها لحظة صعبة له وللنادي وضربة موجعة لنا في فترة هامة من الموسم أن يغيب عن الفريق لاعب هام بقيمة كوستا وهو ما يفسد حسابات الفريق".

واختتم: "لا أطلب سوى المساواة بين الجميع وتوضيح الحقائق، ربما ما قصده كوستا كان مختلفًا ولذلك يجب أن تكون كل الأمور واضحة".

ويستطيع الروخي بلانكوس الاستئناف على القرار خلال الفترة المقبلة.

وكان مانزانو قد ذكر في تقريره الرسمي أنّ كوستا أهان والدته قائلًا: "سوف أتغوط على والدتك العاهرة" وهو ما دفع الحكم لطرده مباشرة.

جدير بالذكر أنّ كوستا نفى إهانته للحكم مؤكدًا أنّ هذه العبارات كان يقصد بها نفسه وليس أحد آخر.

وخسر الروخي بلانكوس بثنائية نظيفة من برشلونة ليبتعد النادي الكتالوني بصدارة الليجا بفارق 11 نقطة.