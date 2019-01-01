تعليقًا على رفض كوستا التدريب - سيميوني: رأيي لن يتغير فيه

تعرف على رأي سيميوني في رفض كوستا التدرب مع المجموعة بالأمس

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، تعامل النادي داخليًا مع أزمة دييجو كوستا ورفضه التدريب مع الفريق..

وكان كوستا قد غاب عن التدريبات بالأمس، الخميس، دون إبداء أسباب.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي لمباراة إيبار: "تعاملنا مع قصة كوستا داخليًا واللاعب تواجد في تدريبات اليوم ولا يوجد أي مشكلة".

وتابع: "رأيي لم يتغير في كوستا، لقد تأثر كثيرًا الموسم الحالي بالإصابات والغيابات ولكنّه لاعب مفيد للغاية وللفريق ونحتاج دائمًا".

المدرب الأرجنتيني أكد أنّ اللاعب ذو الأصول البرازيلية قادر على تخطي هذه الظروف والعودة لمستواه المعهود بالتدريب المستمر.

انتهاء موسم كوستا مع أتلتيكو مدريد🤦‍♂️ pic.twitter.com/lLkdczoMle

— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

وأردف: "لن أتحدث عن معاقبة اللاعب لأن الأمر داخلي وحينما يحدث شيئًا بين أفراد العائلة لا نقوله للأغراب".

واختتم: "مباراة إيبار لن تكون سهلة لأنّ المنافس يعرف طريقة الضغط وتعقيد الأمور على أي منافس وخاصة على أرضه. سوف نحاول تقديم كل ما لدينا".

وكان كوستا قد تعرض للطرد المباشر ضد برشلونة من قبل حكم اللقاء جيل مانزانو وهو ما تسبب في معاقبته بالإيقاف 8 مباريات.

وكان جيل مانزانو، حكم مباراة برشلونة، قد ذكر في تقريره الرسمي أنّ كوستا أهان والدته قائلًا: "سوف أتغوط على والدتك العاهرة" وهو ما دفع الحكم لطرده مباشرة.

جدير بالذكر أنّ كوستا نفى إهانته للحكم مؤكدًا أنّ هذه العبارات كان يقصد بها نفسه وليس أحد آخر.