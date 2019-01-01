تعرف على منافس الجزائر المحتمل في دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا

تعرف على منافس الجزائر المحتمل في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019، الكونغو الديمقراطية، غينيا بيساو، أحد منتخبات المجموعة السادسة

محمود جمال

يفتح استاد الدفاع الجوي أبوابه لإستضافة أولى مباريات دور الـ16 في المجموعة الثالثة لمنتخب الجزائر، وذلك يوم الأحد 7 يوليو 2019 ميلادياً، الموافق 4 ذو القعدة 1440 هجرياً، وذلك في دور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية 2019.

من المتوقع أن يواجه محاربو الصحراء في دور الـ16 منتخب الكونغو الديمقراطية، صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، والذي استفاد من نتائج المجموعات الأخرى، وبالتحديد خسارة جنوب إفريقيا أمام المغرب، وكينيا أمام السنغال، فارق الأهداف منح منتخب الفهود مقعدًا في ثمن النهائي، وذلك بعد فوزه الكبير على زيمبابوي برباعية نظيفة، حيث نجح في تعويض الأهداف التي سكنت شباكه في مباراتي مصر وأوغندا والتي خسرهما بنتيجة (2-0).

وقد يلتقي المنتخب الجزائري أيضا مع منتخب غينيا الذي ضمن التأهل بعد أن اختتمت مباريات المجموعة الثانية، وتصدر منتخب مدغشقر الترتيب برصيد 7 نقاط، وحل في المركز الثاني منتخب نيجيريا برصيد 6 نقاط، وفي المركز الثالث منتخب الأفيال الوطنية برصيد 4 نقاط، ويأتي في المركز الأخير منتخب بوروندي بدون نقاط.

أما المنتخب الثالث الذي قد يكون خصم المنتخب الجزائري فسيكون من المجموعة السادسة، والتي تضم منتخب الكاميرون المتصدر بأربع نقاط،، وغانا وبنين ولكل منهما نقطتين، وغينيا بيساو والتي تمتلك نقطة واحدة في المركز الأخير، والتي لم يُحسم ترتيبها حتى الآن سوا بعد انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة.

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