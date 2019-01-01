تعرف على نتائج مباريات كأس نجوم قطر

نتائج مفاجئة في دوري نجوم قطر

تعادل فريق الغرافة أمام العربي، إيجابيًا، بهدف لكل فريق في كاس نجوم قطر، ضمن دور المجموعات، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ثاني بن جاسم" بنادي الغرافة.

وأقيمت اليوم 3 مباريات في بطولة كأس نجوم قطر، ضمن منافسات المجموعات، استمرارًا للنتائج المفاجئة حيث تعرض الدحيل للهزيمة والسيلية.

وفي المباراة الثاني حقق الخور فوزًا هامًا ضمن المجموعة الثانية على حساب السيلية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "الخور".

وفي المباراة الثالثة خطف قطر فوزًا هامًا على الدحيل، بهدف دون رد، في المباراة التي أٌقيمت على ملعب "عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل".

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وبذلك أصبح ترتيب المجموعة الثانية، الخور يتصدر برصيد 10 نقاط، والوصافة لـ"قطر" بنفس الرصيد، وفي المركز الثالث العربي برصيد 6 نقاط.

الغرافة يحتل المركز الرابع برصيد نقطتين، بينما يأتي الدحيل في المركز الخامس بنفس الرصيد، ويتذيل الترتيب السيلية برصيد نقطة واحدة فقط.