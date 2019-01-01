تعرف على موعد مباريات ملحق تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 والقنوات الناقلة

أسفرت قرعة ملحق تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 عن مباريات نارية بانتظار المتابعين، في هذا التقرير نرصد لكم المباريات وموعدها والقنوات الناقلة لها..

أسفرت قرعة ملحق تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020 عن عدد من المباريات المثيرة، عندما يتقاتل الجميع في سبيل تحقيق الحلم بالوجود في اليورو المقبل، والذي سيكون مختلفًا عن كل البطولات الأخرى.

البطولة ستقام في 12 مدينة مختلفة داخل القارة العجوز وبمشاركة 24 منتخبًا للمرة الثانية في تاريخ كأس الأمم الأوروبية، مما سيُضفي المزيد من الإثارة والمتعة.

ولكن نظام الملحق الآن ليس كالسابق، فهناك تعقيدات كثيرة أتت كنتيجة لاستحداث بطولة دوري الأمم الأوروبية والتي سيشارك جزءًا ممن نجحوا فيها في الملحق بشكل أو بآخر.

الآن سنستعرض معكم كل التفاصيل عن الملحق ونظامه.

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ما هو ملحق تصفيات يورو 2020؟

جميعنا قد تابعنا التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية والتي انتهت أخيرًا، وكما نعلم أن بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الـ10 يتأهل مُباشرة إلى يورو 2020، مما يعني أن 20 منتخباً سيتأهل ليتبقى 4 مقاعد شاغرة.

هذه المقاعد الأربعة المتبقية يتم التنافس عليها من خلال مواجهات مُباشرة وفاصلة بين متصدري مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

على عكس السنوات الماضية، والتي كان يتم تحديد المُشاركين في المباريات الفاصلة من خلال أدائهم في التصفيات، فهذا العام سيتم تحديدهم بناءً على ترتيبهم في دوري الأمم.

وسيتم خوض المباريات الفاصلة للملحق في مارس 2020 القادم.

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ما هي المنتخبات المؤهلة لملحق كأس الأمم الأوروبية 2020؟

من هنا يصبح الأمر مُعقداً بعض الشئ، ولكن سنحاول شرح الأمر بشكل مُبسط، ونبدأها بأن هناك 16 منتخب سيخوض الملحق المؤهل ليورو 2020 القادم، وهم الـ16 منتخب أبطال مجموعات دوري الأمم الأوروبية الماضية.

ولكن من الطبيعي أن يتأهل أكثر من نصف هذه المنتخبات الـ16 مباشرة عن طريق تصفيات كأس الأمم الحالية، ولذا فالمنتخب الذي يتأهل بالفعل من التصفيات سيحل مكانه المنتخب الذي يليه في التصنيف بمجموعته في دوري الأمم.

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نتيجة قرعة ملحق كأس الأمم الأوروبية 2020:

المسار أ:

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة بلغاريا - المجر الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 لم يحدد بعد رومانيا - أيسلندا الخميس 26 مارس 2020

2 شعبان 1441 لم يحدد بعد

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة الفائز من بلغاريا/المجر - الفائز من رومانيا/أيسلندا الثلاثاء 31 مارس 2020،

7 شعبان 1441،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد

المسار ب:

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة البوسنة والهرسك - أيرلندا الشمالية الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 لم يحدد بعد سلوفاكيا - جمهورية أيرلندا الخميس 26 مارس 2020

2 شعبان 1441 لم يحدد بعد

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة الفائز من البوسنة والهرسك/ أيرلندا الشمالية - الفائز من سلوفاكيا/جمهورية أيرلندا الثلاثاء 31 مارس 2020،

7 شعبان 1441،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد

المسار ج:

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة اسكتلندا - إسرائيل الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 لم يحدد بعد النرويج - صربيا الخميس 26 مارس 2020

2 شعبان 1441 لم يحدد بعد

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة الفائز من اسكتلندا/ إسرائيل - الفائز من النرويج/صربيا الثلاثاء 31 مارس 2020،

7 شعبان 1441،

20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية لم يحدد بعد

المسار د:

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة جورجيا - بيلاروسيا الخميس 26 مارس 2020،

2 شعبان 1441 لم يحدد بعد مقدونيا الشمالية - كوسوفو الخميس 26 مارس 2020

2 شعبان 1441 لم يحدد بعد