تعرف على مكافأة اللاعبين في منتخب مصر حال الفوز على جزر القمر

منتخب مصر يواجه جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

سادت حالة من الاستياء بين جماهير مصر خلال الساعات الأخيرة قبل مواجهة جزر القمر التي على وشك الانطلاق ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

منتخب مصر سقط في فخ التعادل في اللقاء الأول من التصفيات أمام نظيره الكيني، إيجابيًا، بهدف لكل فريق، ليكون مجبرًا لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جزر القمر في الجولة الثانية.

وانتشرت تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد رصد مكافأة لكل لاعب في حالة الفوز على جزر القمر من أجل تحفيزهم على تحقيق نقاط اللقاء.

ورصد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، مبلغ 60 ألف جنيه لكل لاعب في حالة تحقيق الـ3 نقاط أمام جزر القمر.

منتخب مصر في المجموعة مع كلًا من كينيا وتوجو وجزر القمر حيث يسعى الفراعنة من العودة إلى منصات التتويج في بطولة كأس الأمم المقبلة بعد غياب منذ 2010.

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وخرج الفراعنة من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة وانتهى بفوز الأولاد بهدف دون رد.

ودخل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر المباراة بتغييرات من أجل تحسين الأداء أمام جزر القمر، وتحقيق الفوز وتصدر المجموعة حيث سيصل إلى 4 نقاط.