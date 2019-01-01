تعرف على قيمة مكافآت النجم الساحلي والهلال السعودي بعد نهائي كأس زايد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

توج النجم الساحلي التونسي، بكأس زايد للأندية العربية الأبطال بعد الفوز على الهلال السعودي، في النهائي أمس الخميس في لقاء أكثر من رائع.

حقق النجم الساحلي الفوز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، في الوقت القاتل من المباراة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بإمارة العين بالإمارات.

وشهدت البطولة في هذه النسخة منافسة قوية بين الفرق التي شاركت بها، على اللقب حتى وصل النجم الساحلي للمراد والفوز وتحقيق اللقب.

ومع شدة المنافسة في النسخة الحالية من البطولة العربية، تطورت المنافسة من الناحية التسويقية أيضًا، حيث حصل النجم الساحلي التونسي على مبلغ كبير للغاية.

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وحصل النجم الساحلي التونسي على مبلغ 6 ملايين دولار بعد فوزه بالبطولة على حساب الهلال السعودي، بهدفين مقابل هدف.

بينما حصل الهلال السعودي صاحب المركز الثاني في البطولة على ما يقرب من 2 ونصف مليون دولار، وهو مبلغ قيم للغاية بعد بطولة قوية.

ويقام النهائي المقبل للبطولة في الموسم الجديد في المغرب، بعد قرار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث تواجد في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية.