الكشف عن أسباب غياب رونالدو عن يوفنتوس أمام بريشيا

يبدو أن الدون ليس مصاب!!

يستعد فريق يوفنتوس الإيطالي إلى مواجهة بريشيا في الجولة 24 من الدوري الإيطالي، بدون وجود اللاعب كريستيانو رونالدو في قائمة المباراة.

رونالدو يغيب عن المباراة بعد أن أعلن المدرب ماوريسيو ساري غيابه عن قائمة المباراة بدون إبداء أي أسباب من قبل المدرب.

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وحسب صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية: "رونالدو سيغيب عن المباراة بسبب طلبه نيل قسط من الراحة وعدم التواجد في هذا اللقاء".

يوفنتوس سيكون لديه أفضلية على حساب إنتر ولاتسيو الذان يصارعاه على الصدارة لأنه سيلعب قبلهما أمام بريشيا.

وأضافت الصحيفة رونالدو لن يغيب عن المباراة بداعي الإصابة ولكن غيابه جاء بعد مناقشة بينه وبين ساري والطاقم الفني للفريق.

الدولي البرتغالي سيؤجل وصوله إلى 1000 مباراة دولية كمحترف مع المنتخب والأندية المختلفة إلى ما بعد مباراة بريشيا.

رونالدو أصبح أول لاعب في تاريخ يوفنتوس يسجل في 10 مباريات متتالية متخطياً رقم اللاعب ديفيد تريزيجيه الذي سجل في 9 مباريات متتالية، ويتبقى لرونالدو مباراة واحدة لمعادلة رقم اللاعب ديفيد باتيستوتا الذي سجل في 11 مباراة متتالية.

يوفنتوس يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالشراكة مع إنتر صاحب المركز الأول بفارق الأهداف برصيد 54 نقطة.