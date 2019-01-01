تعرف على سبب ظهور كاسونجو في مران الزمالك

الزمالك يسعى لتحقيق الفوز على بيراميدز الثلاثاء

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ظهر الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك المعار لنادي الوحدة السعودي، في مقر النادي الأبيض خلال المران الجماعي اليوم الأحد.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الـ26 من منافسات الدوري المصري الممتاز، التي ستلعب على ملعب "الدفاع الجوي".

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن كاسونجو تواجد في تدريبات الزمالك لمساندة زملائه قبل خوضهم لقاء بيراميدز المصيري الثلاثاء القادم.

ولاقى كاسونجو ترحيبًا كبيرًا من أعضاء الجهاز الفني واللاعبين أثناء تواجده في النادي، حيث حرص السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على الإطمئنان عليه وفترته مع الوحدة.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، متساويًا مع بيراميدز حيث الفوز يضمن له الانفراد بالصدارة، في اللقاء الذي سيقام بعد غدٍ.

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وحصل الزمالك على 60 نقطة في صدارة الدوري المصري الممتاز فارقًا عن بيراميدز بالأهداف متساويًا بالنقاط، ويأتي الأهلي ثالثًا برصيد 58 نقطة.

خبر سعيد لجماهير #الاتحاد.🙌



بريجوفيتش سيشارك في مباراة العميد القادمة أمام #النصر خلال المواجهة التي ستكون بنصف نهائي كأس الملك.🏆 pic.twitter.com/Ah8BkxkC9P

— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 21, 2019