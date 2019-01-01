تعرف على سبب استبعاد الشهري من قائمة النصر أمام الرائد

النصر يسعى لتأمين صدارة الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

عاقب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر السعودي، يحيى الشهري لاعب وسط الفريق بسبب اعتراضه على التبديل في لقاء كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الشهري قد اعترض على تغييره في لقاء الجيل، بلقاء كأس الملك الذي حقق فيه العالمي الفوز بـ4 أهداف نظيفة وتأهل لنصف النهائي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن استبعاد الشهري من قائمة الفريق التي ستواجه الرائد، نوع من العقاب بسبب ما بدر من اللاعب.

وأشارت التقارير أن فيتوريا غضب بسبب تصرف اللاعب في لقاء الجيل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خلال شوط المباراة الثاني.

ويواجه النصر نظيره الرائد، ضمن مباريات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد قليل، للدفاع على صدارته للدوري.

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وينتهي عقد يحيى الشهري، لاعب وسط النصر بنهاية الموسم الجاري، فهل سيرحل عن النادي في ظل العلاقة الغير جيدة بينه وبين فيتوريا المدير الفني الحالي؟.