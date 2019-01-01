تعرف على التشكيل المحتمل لرئاسة النصر السعودي

النصر السعودي ينتظر الرئيس الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن مجلس إدارة نادي النصر المقبل، بنسبة كبيرة، بعد انسحاب آل سويلم المفاجيء مؤخرًا.

وأشارت التقارير في الفترة الأخيرة أن عبدالعزيز الجليل هو الأقرب لرئاسة النصر السعودي خلال الفترة المقبلة بعد انسحاب آل سويلم.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن عبدالعزيز الجليل سيكون رئيسًا وأحمد البريكي نائبًا للرئيس في مجلس العالمي.

وأضافت التقارير أن تركي الشويعر سيكون رئيسًا تنفيذيًا للنصر في المجلس الجديد، ومن المنتظر تحديد هوية الأعضاء في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن أعضاء نادي النصر أصبحت عازمة على الوقوف خلف مرشح واحد فقط من أجل الاستقرار الإداري للنادي.

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ومن المقرر أن يتم إغلاق فترة الترشح الثانية بعد 3 أيام عقب فتحها بعد أن لم يترشح أحد في فترة الترشح الأولى، لمعرفة رئيس النصر القادم.