تعرضنا للظلم .. الزمالك وبيراميدز يتحدان واتحاد الكرة يصدمهما

الزمالك وبيراميدز يطالبان بإعادة المباراة

طالب ناديي الزمالك وبيراميدز بإعادة المباراة الأخيرة التي جمعت بينهما، بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بسبب الظلم التحكيمي، كما جاء وصفه الناديين.

الزمالك تعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

لماذا طالب الزمالك بإعادة المباراة؟

طالب مجلس إدارة نادي الزمالك بإعادة مباراة بيراميدز، بسبب اعتراضهم على قرارات جهاد جريشة حكم المباراة، خاصة بإطلاقه صافرة النهاية رغم عدم انتهاء الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وأكد إبراهيم عبد الله، عضو اللجنة التنفيذية لإدارة نادي الزمالك، على أن ناديه يمتسك بإعادة مباراة بيراميدز، اعتراضًا على قرارات جهاد جريشة في المباراة الأخيرة.

ويرى إبراهيم عبد الله أن إعادة المباراة طلبًا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويخلق إثارة ومنافسة من شأنها زيادة العقود الإعلانية، مما يعود بالنفع على الجميع".

ما هو موقف بيراميدز من إعادة المباراة؟

ومن جانبه، أكد نادي بيراميدز على أنه تقدم هو الآخر بطلب لإعادة المباراة، مطالبًا اتحاد الكرة بتحديد موعدًا جديدًا لها، خاصة وأن الفريق الأبيض هو صاحب الأفضلية خلال المباراة.

بيراميدز أشار خلال بيانه إلى أنه تعرض لظلم فادح في المباراة، من خلال احتساب ركلة جزاء غير صحيحة، تعادل منها الزمالك، بالإضافة للتغاضي عن طرد طارق حامد لاعب الأبيض خلال الشوط الثاني.

ويرى مسؤولو بيراميدز أن ناديهم هو الأكثر تعرضًا للظلم على كافة الأصعدة، بما لا يحافظ على قواعد المنافسة العادلة، في ظل الإجهاد الذي يعاني منه الفريق، كونه أكثر الأندية المصرية خوضًا للمباريات المحلية والقارية هذا الموسم، ولا يوجد مراعاة من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

ما موقف اتحاد الكرة من تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز؟

وعلق مصدر داخل اتحاد الكرة لموقع "يلا كورة" على طلب الزمالك وبيراميدز بإعادة المباراة، حيث يرى أنه لا يوجد وقت لإعادة المباريات الرسمية، من أجل إعادة مباراة مرة أخرى.

وأشار المصدر إلى أنه من حق الأندية طلب إعادة أي مباراة، ولكن اتحاد الكرة يرى أنه ليس من حقهم إعادة المباراة".

ما سبب الخلاف؟

يرى مسؤولي الزمالك أن الحكم جهاد جريشة لم يمنح الفريق الأبيض حقه، وذلك بإنهاء المباراة قبل نهاية الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، وهو ما حرم الفريق من فرصة تسجيل هدف التقدم.

بينما يرى مسؤولي بيراميدز، أن الحكم جهاد جريشة، احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لنادي الزمالك، استطاع الأخير من خلالها تسجيل هدف التعادل، كما أنه تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه طارق حامد.

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