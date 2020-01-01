تعديل موعد وصول بعثة مازيمبي إلى القاهرة لمواجهة الزمالك

الزمالك يسعى لحسم التأهل إلى الدور المقبل

كشف نادي الزمالك عن تعديل موعد وصول بعثة فريق مازيمبي الكونغولي إلى القاهرة استعدادًا للمواجهة المنتظرة للفريقين في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يستضيف مازيمبي الكونغولي يوم 24 يناير الجاري ضمن الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأبيض لحسم تأهله رسميًا.

يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 7 نقاط بعد مرور 4 جولات حيث حقق الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة وتلقى هزيمة أمام مازيمبي بالكونغو.

وكان من المفترض أن يصل فريق مازيمبي إلى القاهرة الأربعاء المقبل، من أجل الاستعداد للمواجهة الهامة أمام الزمالك، حيث ضمن الفريق الكونغولي التأهل.

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وقررت بعثة الفريق الكونغولي الوصول إلى القاهرة يوم الثلاثاء المقبل بدلا من الأربعاء من أجل الاستعداد جيدًا للمواجهة المرتقبة مع الزمالك.

وتقام المباراة يوم الجمعة المقبلة في ستاد السلام، حيث يحتل مازيمبي الصدارة بـ10 نقاط وضمن التأهل رسميًا منذ الجولة الماضية.