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علي رفعت

تعديل جديد من فليك وتأجيل إعلان القائمة.. حمزة عبد الكريم يقترب من رحلة مدريد ورحيل مدربه في برشلونة!

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المهاجم المصري يشارك في الحصة التدريبية الختامية مع خماسي هجوم الفريق الأول قبل موقعة أتلتيكو مدريد بعد إعادة ثنائي الرديف لمباراة مانريسا، بالتزامن مع تغيير فني في قيادة فريق الشباب.

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واصل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم حضوره في تدريبات الفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني صباح اليوم السبت، خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي خاضها الفريق على ملعب المدينة الرياضية جوان جامبر، استعدادًا لمواجهة أتلتيكو مدريد غدًا الأحد على ملعب ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وجاء ظهور اللاعب في المران الختامي وسط تغييرات أجراها المدرب الألماني هانزي فليك على قائمة لاعبي الفريق الرديف المشاركين في التدريبات مقارنة بيوم أمس.

كما قررت الإدارة الفنية تأجيل الإعلان الرسمي عن قائمة المباراة النهائية إلى صباح غد الأحد، بالتزامن مع إعلان النادي تغييرًا رسميًا في الجهاز الفني لفريق الشباب.

تعديل في خيارات الرديف وترجيح سفر عبد الكريم مع بعثة لابورتا

أعلن الموقع الرسمي لنادي برشلونة ظهر اليوم السبت أن المران الأخير قبل زيارة ملعب الميتروبوليتانو شهد انتظام المدافعين إريك جارسيا وأندرياس كريستنسن مع المجموعة، إلى جانب استدعاء أربعة لاعبين من الفريق الرديف والشباب هم حمزة عبد الكريم وإبراهيما تونكارا وأليكس كامبوس وحارس المرمى ماكس بونفيل.

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وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن الظهير جويليم فيكتور ولاعب الوسط أوريان جورين غابا عن مران الفريق الأول اليوم السبت بعد قرار إعادتهما لتعزيز صفوف فريق برشلونة أتلتيك في مباراته غدًا أمام مانريسا، مؤكدة أن الثلاثي حمزة عبد الكريم وأليكس كامبوس وإبراهيما تونكارا، باستثناء الحارس بونفيل، يتجهون للتواجد ضمن بعثة الفريق الأول المسافرة إلى مدريد.

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08 نوفمبر 2026

برشلونة

برشلونة

وأوضحت صحيفة سبورت الكتالونية أن هانزي فليك قرر تأجيل إعلان القائمة النهائية المستدعاة للمباراة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح غد الأحد بتوقيت إسبانيا لحين حسم التصريح الطبي النهائي لثنائي الدفاع جارسيا وكريستنسن، قبل توجه البعثة بقيادة رئيس النادي جوان لابورتا إلى العاصمة مدريد، في حين لم يتطرق فليك في مؤتمره الصحفي التقديمي اليوم إلى حسم ملامح التشكيل الأساسي مكتفيًا بالإشادة بخياراته المتاحة ومن بينهم الظهير الشاب برايان فاريناس.

مدرب جديد لفريق الشباب وإجناسي كير يقود هجوم الرديف

وفي تطور إداري وفني يخص فريق شباب برشلونة الذي شارك معه حمزة عبد الكريم الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا للشباب، أعلنت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية بالتزامن مع تقرير صحيفة سبورت الكتالونية حول قطاع الشباب ظهر اليوم السبت تعيين ألبرت بيريس مديرًا فنيًا جديدًا لفريق الشباب تحت تسعة عشر عامًا خلفًا للمدرب بول بلاناس، الذي سيخوض مباراته الأخيرة غدًا الأحد قبل رحيله للعمل في الجهاز الفني للفريق الأول بنادي دينامو زغرب الكرواتي.

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وعلى جانب الفريق الرديف برشلونة أتلتيك، أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية في تقريرها الرديف الصادر اليوم السبت أن المهاجم الشاب إجناسي كير سيواصل قيادة الخط الأمامي لكتيبة المدرب جوليانو بيليتي متصدرًا قائمة هدافي الفريق برصيد خمسة أهداف قبل مواجهة مانريسا غدًا، في ظل استمرار تواجد عبد الكريم ضمن تدريبات الفريق الأول.

بقلمعلي رفعت

صحفي رياضي

أملك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا، ومتخصص في كتابة المقالات التحليلية العميقة التي تركز على الزوايا غير التقليدية والقصص غير المروية في عالم كرة القدم. 

قمت بتغطية 4 نسخ من كأس العالم للرجال (2010، 2014، 2018، 2022)، بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات، والعديد من البطولات القارية والمحلية لصالح جول ومنصات رسمية كبرى أخرى. 

بعد رحلة في مجالات صحفية متنوعة، وجدت شغفي الحقيقي في كرة القدم، وهي المهنة التي أمارسها بكل شغف منذ 2010 ووجدت نفسي فيها بشكل أكبر في GOAL منذ يناير 2018.

قصتي مع كرة القدم

بدأت قصتي مع كرة القدم في سن الخامسة، بمتابعة شغوفة للدوري المصري جولة بجولة. ما زلت أذكر ثلاثي الأهلي الهجومي المكون من أحمد فيليكس وحسام حسن وعلي ماهر في فترة سيطرة الأهلي بالتسعينات. بعدها بسنوات، خطفني جنون الظاهرة رونالدو في كأس العالم 1998، ثم عشقت تتويجه بنسخة 2002، ثم وقعت في غرام جيل برشلونة العظيم مع ريكارد، بعد أن شاهدتهم صدفة يسحقون كلوب أمريكا المكسكي بينما كنت في طريقي لأحد الحصص الدراسية، تلك المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي كان يشارك فيها الأهلي أيضًا، كانت نبتة حبي لبرشلونة، وهذا الشغف الذي نشأ مبكرًا هو محركي الأول في الكتابة.

مجالات الخبرة:

متابعة وتحليل مسيرة المحترفين العرب في الدوريات العالمية.

كتابة المقالات التحليلية التكتيكية والفنية.

تغطية متعمقة للدوريات الأوروبية الكبرى.

متابعة دقيقة للدوري السعودي وتأثيره العالمي.

أفضل ذكرى كروية

لحظة لا يمكن نسيانها ومقسومة بين فرحتين: هدف محمد أبو تريكة القاتل في مرمى الصفاقسي، وهدف أندريس إنييستا الصاروخي في شباك تشيلسي.

تشكيلتي التاريخية

جانلويجي بوفون

كافو - فرانز بيكنباور - فرانكو باريزي - باولو مالديني

زين الدين زيدان - أندريس إنييستا

دييجو مارادونا

ليونيل ميسي - الظاهرة رونالدو - رونالدينيو

مقالاتي المفضلة 

خلال الـ 15 عامًا الماضية كتبت عدد أعجز عن حصره من المقالات التحليلية والخبرية، لكن هناك مجموعة معينة منها اعتز بها بشكل كبير، منها وليس كلها التالي:
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