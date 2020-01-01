تعديلات على جدول مباريات الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري يواصل إثارته خلال المباريات الحالية

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا بشأن بعض التعديلات في جدول الدوري المصري الممتاز خلال المرحلة المقبلة.

وجاءت التعديلات بسبب تغيير بعض مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية خلال المرحلة الحالية، حيث جاء البيان على النحو التالي:

"بناء على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الإفريقية والعربية، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواعيد بعض مباريات الجولتين 15 و 16 من مسابقة الدوري الممتاز".

وأضاف البيان: "الجولة 15، مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي: 5 مساء الخميس 30 يناير بستاد الإسماعيلية، الاتحاد السكندري وسموحة في السابعة والنصف مساء بنفس اليوم بستاد الأسكندرية".

وتابع: "الجولة 16، مباراة أسوان والإسماعيلي الساعة الثانية والنصف ظهرًا الاثنين 3 فبراير بستاد أسوان، الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندريفي الخامسة من نفس اليوم في ستاد السلام".

اقرأ أيضًا - الكاف يعدل مواعيد تصفيات أمم إفريقيا 2021 وكأس العالم 2022

كما قررت اللجنة تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام 7:30 مساء الأربعاء 22 يناير بستاد القاهرة.

فيما تقرر إقامة مباراة إف سي مصر مع بيراميدز المقرر لها يوم 29 يناير الحالي في السابعة والنصف مساء بدلا من الخامسة.