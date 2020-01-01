تعديلات جديدة تدخل على تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي قريبًا

للرد على كل الانتقادات..

يسعى مسؤولو كرة القدم الإنجليزية إلى تطوير تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة في أعقاب الانتقادات الكبيرة التي تعرضت لها التقنية هذا الموسم.

تم تطبيق الفار للمرة الأولى في البريميرليج هذا الموسم، غير أن هناك العديد من الحالات الجدلية والقرارات غير المفهومة أثارت ضجة كبيرة حول ماهية التطبيق وآلية اتخاذ القرار.

ووفقًا لتقارير من سكاي سبورتس، فإن هناك بعض المناقشات في هذه الأثناء تدور بين المسؤولين لجعل عملية صنع القرار مسموعة من قبل الجماهير.

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إذا تم الاتفاق على ذلك، فسيكون بمقدور الجمهور سماع المحادثات الدائرة بين حكم المباراة وبين طاقم تقنية الفيديو الموجود في ستوكلي بارك ومعرفة الحوار بينهما.

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هذا النظام موجود بالفعل في كرة القدم الأمريكية، ويأمل المشرعون في إيجاد وسيلة لتطبيقه في كرة القدم أيضًا لشرح القرارات المشكوك فيها بمزيد من التفاصيل والحد من خيبات الآمل والانتقادات.

وفي حال الوصول إلى قرار نهائي من قبل رابطة البريميرليج في هذا الصدد، فسيتعين على الأندية أن تبث المحادثات بين الحكام من خلال مكبرات الصوت داخل الملاعب.

يذكر أن المسؤولين عن التقنية قد أعلنوا في أكثر من مناسبة أن بعض القرارات خاطئة وآخرها قرار عدم طرد جيوفاني لو سيلسو في مباراة توتنهام وتشيلسي.