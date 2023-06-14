"تعاقد الاتحاد معه كارثة" .. 6 أسباب تؤكد أفضلية طارق حامد على نجولو كانتي

لاعب الوسط الفرنسي يقترب من العميد، والتحذيرات من التفريط في طارق حامد تزداد

بينما يتهيأ نادي الاتحاد السعودي للإعلان عن تعاقده مع الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، خرجت بعض الأصوات المعارضة لهذه الصفقة.

عديد التقارير أكدت أن النادي الجداوي بالفعل اقترب من الإعلان عن صفقة الفرنسي بشكل رسمي، بعدما اجتاز الفحص الطبي بنجاح، رغم تعرضه لعديد الإصابات الموسم الماضي.

أحد المعارضين هو الإعلامي المصري أحمد حسام "ميدو"، الذي حذر مسؤولي العميد من ضم كانتي على حساب اللاعب المصري طارق حامد تحديدًا، معتبرًا حدوث ذلك بمثابة الكارثة.

واستند ميدو في رأيه على عدة أسباب، إذ قال خلال برنامجه "الريمونتادا": "حامد لاعب رقم 6، لاعب ارتكاز، يقطع كل الكرات ويخرب هجمات المنافسين، هذه مهامه الأساسية، وهو لاعب لا غنى عنه في طريقة لعب الكثير من المدربين، بخلاف أن طارق تطور بشكل كبير جدًا في اللعب للأمام واللعب بين الخطوط، وكذلك في إرسال الكرات القطرية، وأصبح متاحًا بشكل أكبر للاعبي وسط الملعب والمدافعين، وتعلم كيف يفرغ نفسه لزملائه، هو من اللاعبين الذين يطورون أنفسهم من الناحية البدنية والنفسية والفنية".

وأضاف: "لكن كانتي ليس لاعب رقم 6، لم يلعب في حياته في هذا المركز، بل يلعب بجوار لاعب رقم 6، هو مميز جدًا في قطع الكرات، لكن ليس من أمام دفاعه أو في مناطق متأخرة من الملعب، إنما هو معلم في الضغط المرتد والضغط العكسي، عندما يخسر فريقه الكرة هو أول لاعب يقوم باستردادها".

الإعلامي المصري ومهاجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق تابع: "على مستوى الجاهزية والإصابات، طارق حامد خاض 24 مباراة مع الاتحاد، في المقابل، خاض كانتي سبع مباريات فقط، وعانى من الإصابات في غالبية الموسم، وهو صاحب معدل كبير جدًا من الإصابات بشكل عام، الثنائي كبير، لكنه مختلف في الأدوار داخل الملعب، والحديث عن كون كانتي صفقة بديلة لطارق حامد كارثة وسيعود بالفشل على وسط الاتحاد".