تعادل قاتل للفيحاء أمام العدالة بالدوري السعودي
تعادل العدالة أمام نظيره الفيحاء، إيجابيًا، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية".
مباراة قوية بين الفريقين، انتهت بتقاسم النتيجة، وحصول كل طرف على نقطة واحدة فقط، حيث كان يرغب كلاهما خطف الـ 3 نقاط لتحسين موقفهم في الدوري.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم يفلح مهاجمي الفريقين في ترجمة الفرص الخطرة إلى أهداف خلال النصف الأول.
وفي الشوط الثاني، جاءت الأهداف وكسرت الصيام الذي ظهر في الشوط الأول من اللقاء، حيث أحرز كل فريق هدف وفشل العدالة في الحفاظ على التقدم.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 9, 2020
هدف #الفيحاء الأول سجله نواف الصبحي في الدقيقة 92
#العدالة_الفيحاء
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
#MBSLeague
#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/IqBSAGE1sP
العدالة سجل الهدف الأول في الدقيقة 65 عن طريق أليو سيسيه برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية مميزة من الناحية اليمنى لفريق العدالة.
تعادل الفيحاء في الدقيقة 93 من عمر المباراة في وقت قاتل، عن طريق نواف الصبحي، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في القائم وهزت الشباك.
🎥| فيديو— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) January 9, 2020
هدف #العدالة الأول سجله أليو سيسيه في الدقيقة 65
#العدالة_الفيحاء
#دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين
#MBSLeague
#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/xZtZxA3Y5t