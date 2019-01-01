تعادل قاتل.. بلعمري يخطف التأهل للشباب أمام شباب الأردن في البطولة العربية
تعادل نادي شباب الأردن، مع نظيره الشباب السعودي، إيجابيًا بهدف لكل فريق في لقاء إياب دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال التي أقيمت اليوم الجمعة في الأردن.
شباب الأردن تقدم في باديء الأمر قبل خطف هدف التعادل للشباب السعودي في الدقائق الأخيرة من اللقاء ليتأهل الشباب السعودي إلى دور الـ8 بتعادل قاتل من الليوث.
هدف شباب الأردن جاء في الدقيقة 78 من عمر اللقاء عن طريق زيد أبو عابد، بعد تلقيه عرضية رائعة من الناحية اليمنى، ليضعها بسهولة في شباك الشباب السعودي.
#شباب_الأردن يشعل المباراة بالهدف الأول..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 8, 2019
زيد أبو عابد يستقبل عرضية رائعة ويضعها في مرمى #الشباب السعودي #شباب_الأردن_الشباب#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/NtdMRCasNx
ولكن نجح جمال بلعمري في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 87 بعد تلقيه عرضية أكثر من مميزة ليسدد بقوة داخل مرمى شباب الأردن ليخطف التعادل قبل دقائق من نهاية اللقاء.
جمال بن العمري يسجل هدفاً ثميناً..#الشباب يتعادل في الدقيقة 87 وسط احتجاج من لاعبي #شباب_الأردن#شباب_الأردن_الشباب#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/KTDv5bIN8d— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 8, 2019
وبذلك تأهل الشباب السعودي لدور الثمانية من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بعد خطف الهدف القاتل قبل نهاية اللقاء بثلاثة دقائق.