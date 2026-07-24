"تظاهروا بأنهم وكلاء": التحقيق مع سكولي وبيبي بتهمة ممارسة المهنة دون ترخيص!

التزوير، وممارسة مهنة الوكيل الرياضي بشكل غير قانوني، ومحاولة الابتزاز. هذه هي التهم البالغة الخطورة التي وجهها المدعي العام سافيريو فرانشيسكو موسولينو إلى سيموني بيبيوجوزيبي سكولي، لاعبي كرة القدم السابقين في الدوري الإيطالي (السيري أ)، واللذين يخضعان للتحقيق من قبل النيابة العامة في روما، إلى جانب الوكيل الرياضي لويجي إياشيني بيليساري والمحامي أليساندرو بوتشيري.

ووفقًا للتحقيق، يُزعم أن بيبي وسكولي عملا كوكلاء دون الترخيص اللازم، حيثتوليا إدارة المفاوضات والاتفاقات المالية الخاصة بلاعبين شباب واعدين، ووفقًا للائحة الاتهام، قاما بتقديم عقود تحمل توقيعات مزورة إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية.

وعندما قرر لاعبا كرة القدم كوستانتينو فافاسولي (الذي نشأ في أكاديمية شباب فيورنتينا) ودافيد بيتيلا (مدافع سابق لعب في صفوف فرق الشباب في أندية إنتر وأتالانتا وفروزينوني) لاحقًا إنهاء علاقتهما المهنية، يُزعم أن المشتبه بهم حاولوا ضمان دفع غرامة تبلغ قيمتها مئات الملايين في حالة الإنهاء المبكر للوكالة.

وكان إياشيني بيليساري هو الوكيل الرياضي الوحيد المرخص. لكن وفقًا للمدعي العام، كان بيبي وسكولي وبوتشيري هم من يقومون بالعمل الفعلي، حيث كانوا يبحثون عن اللاعبين ويتفاوضون بشأن الاتفاقات المالية.