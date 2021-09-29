"الغوا التعادل ونقطة للخاسر!" .. 3 اقتراحات لتطوير كرة القدم

ملك التوقعات يقدم فكرة لتطوير الساحرة المستديرة..

عرض الإعلامي الرياضي السعودي حسن الصبحان؛ الشهير بـ"ملك التوقعات"، ثلاثة مقترحات للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كي تتطور كرة القدم في العالم.

ما هي التغييرات التي أجراها فيفا في كرة القدم؟

فيفا بالفعل أجرى عدة تغييرات على قواعد الساحرة المستديرة خلال الفترة الأخيرة، لكن يبدو أن البنود التي أُجري بها التغييرات لم تكن مقنعة لملك التوقعات أو كافية.

سبعة تغييرات أجراها الاتحاد الدولي بدايةً من منتصف العام الماضي، جاءت كالتالي:

1- يمنع وجود أي لاعب من لاعبي الخصم، وخاصةً المهاجمين، في الحائط البشري مكون من ثلاثة لاعبين في الضربات الحرة، وحال مخالفة ذلك يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة.

2- يجب على حراس المرمى وضع على الأقل قدم واحدة على خط المرمى، أثناء تنفيذ ركلات الجزاء.

3- إلغاء أي هدف سبقه لمسة يد، سواء كانت لمسة مقصودة أو لا، وإذا ارتطمت الكرة بيد أي لاعب قبل تسجيل هدف أو صناعته، فتحتسب ركلة حرة ضده.

4- أثناء إسقاط الكرة سواء داخل أو خارج منطقة الجزاء، ففي حال توقف اللعب بداخلها سيتم استئناف اللعب والكرة مع حارس هذا الفريق، أما إذا تعطل اللعب في خارجها سيتم استكمال المباراة والكرة بحيازة أخر من لمسها قبل التوقف.

5- السماح للاعب المغادر لأرض الملعب، بالخروج من أقرب نقطة يتواجد بها من على خط التماس.

6- السماح لكل فريق بإجراء خمسة تبديلات بدلًا من ثلاثة، على خلفية أزمة فيروس كورونا.

7- السماح للحكام بإشهار الكارت الأصفر والأحمر في وجه المدربين وليس اللاعبين فقط.

ما هي مقترحات الصبحان؟

الصبحان يرى أنه لا ضرورة لوجود نتيجة التعادل، بجانب وجود مضاعفة عقوبة الحاصل على الطرد، بخلاف رغبته في مشاركة اللاعبين الأجانب في منتخبات الدوري المشاركين به.

وكتب ملك التوقعات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لدي اقتراحات لتطوير كرة القدم .. اتمنى حفظ الحقوق لملك التوقعات ....

1- الفائز له 3 نقاط والخاسر ولانقطه..... مافيه تعادل ع طول ركلات جزاء الفائز نقطتين والخاسر نقطه

2- السماح لكل منتخب بثلاثه لاعبين محترفين يلعبون في الدوري حقهم.

3- عقوبه الكرت الأحمر دبل طرد وبلنتي أيضا".

لدي اقتراحات لتطوير كره القدم .. اتمنى حفظ الحقوق لملك التوقعات ....



1- الفائز له ٣ نقاط والخاسر ولانقطه..... مافيه تعادل ع طول ركلات جزاء الفائز نقطتين والخاسر نقطه



٢- السماح لكل منتخب بثلاثه لاعبين محترفين يلعبون في الدوري حقهم.



٣- عقوبه الكرت الأحمر دبل طرد وبلنتي أيضا — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) September 28, 2021

هل يجري فيفا تغييرات جديدة؟

كثير من الشائعات أُطلقت خلال يوليو الماضي، عن نية الاتحاد الدولي إجراء تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم، فيما يخص وقت المباريات وخروج اللاعب الحاصل على الكارت الأصفر لمدة خمس دقائق من الملعب.

الاتحاد الدولي رد رسميًا على هذه الأنباء، مؤكدًا أنه لا نية لإجراء تعديلات جديدة خلال الفترة المقبلة، ونفى مناقشة أي من هذه الملفات على طاولته.

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