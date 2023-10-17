تطور ملفت في حالة نواف العقيدي الصحية وموقفه من مواجهة ضمك

اللاعب غاب عن معسكر المنتخب السعودي

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حملت الساعات الأخيرة أخبارًا إيجابية لنادي النصر بشأن إصابة حارس مرماه نواف العقيدي، والذي لم يلتحق بمعسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا في البرتغال بسبب الإصابة.

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العقيدي الذي أصبح الحارس الأساسي في النصر عقب إصابة دافيد أوسبينا في يناير الماضي خاض مواجهة أبها الأخيرة في دوري روشن لكنه خضع لفحوصات طبية عقب اللقاء أظهرت معاناته من التهاب في مفصلي الكتف والقدم، وهو ما أبعده عن معسكر الأخضر.

العقيدي، وحسب صحيفة الرياضية السعودية، أجرى فحصًا جديدًا بالأشعة خلال الساعات الأخيرة أظهر تعافيه تمامًا من الالتهابات وقد منحه الطبيب ديفيد ماركيز الضوء الأخضر للعودة لتدريبات النصر الجماعية.

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اللاعب أجرى تدريبًا دون كرة لمدة 45 دقيقة يوم أمس ولم يشعر خلاله بأي آلام، ومن المقرر أن يشارك في التدريب الجماعي يوم غدٍ، فيما سيُحسم أمر تواجده خلال مواجهة ضمك في الدوري يوم السبت القادم خلال اليومين القادمين.

يُشار إلى أن النصر سقط في فخ التعادل 2-2 مع أبها في الجولة الأخيرة ليُوقف سلسلة انتصاراته الدورية التي وصلت إلى 6 متتالية.

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