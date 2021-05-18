تطور مفاوضات الهلال مع ماركو سيلفا .. وبديل "مفاجئ" من الدوري السعودي

من سيكون مدرب الهلال الجديد؟

كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الأخيرة تطورات كبيرة في ملف المدير الفني للهلال الذي سيتولى المهمة بداية الموسم المقبل، بعد انتهاء مهمة مورايس بعد 3 مباريات من الآن.

أشارت الكثير من التقارير إلى أن البرتغالي ماركو سيلفا المدير الفني السابق لإيفرتون من أقوى المرشحين لتدريب الهلال خلال الموسم المقبل.

هل المفاوضات مستمرة مع ماركو سيلفا؟

كشفت صحيفة "vavel" البرتغالية، أن المفاوضات مع ماركو سيلفا مازالت مستمرة في الوقت الحالي لإقناع البرتغالي بتولي تدريب الهلال بداية من الموسم المقبل.

ووجدت إدارة الهلال في الفترة الأخيرة صعوبة في التفاوض مع ماركو سيلفا حيث يرغب البرتغالي في العودة للتدريب بالدوري الإنجليزي.

من المرشحين في الوقت الحالي لتدريب الهلال؟

هناك الكثير من المرشحين لتدريب الهلال في الموسم المقبل بعد انتهاء فترة مورايس المؤقتة في قيادة الزعيم حتى نهاية الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "A Bola" البرتغالية، أن هناك أكثر من مرشح مع سيلفا وعلى رأسهم هو بيدرو مارتينيز المدير الفني السابق لأولمبياكوس اليوناني.

هل يتولى كاريلي تدريب الهلال؟

ينتهي عقد البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد السعودي نهاية الموسم الجاري، ولم يمدد تعاقده حتى الآن مع إدارة العميد رغم ما قدمه مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وأشارت صحيفة "vavel" خلال تقريرها أن كاريلي يعد من المرشحين لتدريب الهلال ولكن، لم تتم مفاوضات بين الطرفين نهائيًا لكنه قد يكون خيارًا أن لم تفلح محاولات الهلال مع المرشحين الحاليين.

ما موقف مورايس مع الزعيم؟

موقف مورايس مع الهلال واضح تمامًا منذ توقيعه المهمة بشكل مؤقت عقب رحيل البرازيلي روجيرو ميكالي عقب تدهور النتائج وقتها.

ومن الصعب تغير موقف مورايس مع الهلال خلال المباريات المقبلة حتى إذا نجح في التتويج بالدوري السعودي للمحترفين وهو ما قرار معروف لإدارة الزعيم، كما أشارت الكثير من التقارير مؤخرًا.

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