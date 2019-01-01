تطور مفاجيء - يوفنتوس يرفض الانتظار ويطلب ضم رامسي في يناير

اللاعب الوسط الويلزي في طريقه للرحيل عن أرسنال بالميركاتو الشتوي

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي، لمحاولة التعاقد مع لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

رامسي ينتهي عقده مع أرسنال في يونيو القادم، مع وصول مفاوضات التجديد لطريق مسدود بين جميع الأطراف.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن أرسنال قدم عرضاً لرامسي براتب أسبوعي 300 ألف جنيه إسترليني هذا الموسم.

ومع ذلك تم سحب العرض بشكل مفاجيء، بناء على طلب من المدرب الإسباني أوناي إيمري.

يوفنتوس هو الطرف الأقرب للتعاقد مع الدولي الويلزي، وخطته الأساسية كانت الانتظار حتى نهاية عقده وضمه بالمجان في الصيف.

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وأشارت "ميرور" أن الخطة تغيرت نظراً للنقص الذي يعاني منه المدرب ماسيميليانو أليجري بخط وسط فريقه.

وهو ما قد يضطر إدارة النادي الإيطالي لتقديم عرضاً لضم اللاعب في يناير، لتعزيز حظوظ البيانكونيري في المنافسة على دوري أبطال أوروبا.

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ومن المتوقع أن يصل هذا العرض من 15 إلى 20 مليون يورو، لضم لاعب أرسنال الراغب في الرحيل.

ويواجه يوفنتوس منافسة شرسة أيضاً من إنتر، بايرن ميونيخ، ريال مدريد وكذلك باريس سان جيرمان لضم اللاعب.