تطور جديد في خلاف عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط

ما الذي حدث بين حمد الله وأمرابط؟

خلاف أثار الجدل حدث بين الثنائي المغربي نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، لاعبا فريق نادي النصر، خلال مباراة العين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت مباراة النصر والعين، خلاف بسيط حدث بين أمرابط وحمد الله، على مسدد ركلة الجزاء، ليتركها أمرابط في النهاية لحمد الله الذي سددها ونجح في تسجيل هدف.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الخلاف الذي حدث بين حمد الله ومواطنه أمرابط، على تنفيذ ركلة الجزاء أمام العين، انتهى في وقته.

وأضافت الصحيفة أن البرازيلي مانو مينيزيس المدير الفني للنصر، أسند مهمة ركلات الجزاء إلى حمد الله منذ بطولة دوري أبطال آسيا الماضية، على أن يكون أمرابط هو بديله.

كما شددت الصحيفة على أن العلاقة بين حمد الله وأمرابط مميزة للغاية، والدليل على ذلك هو تبادل التهاني بين الثنائي بعدما سجل أمرابط الهدف الثاني للنصر في مرمى العين.

أمرابط طلب تسديد ركلة الجزاء في مرمى العين، بعدما سدد ركلة الجزاء في مرمى الفيصلي، بالمباراة التي سبقت مواجهة العين، بسبب غياب حمد الله.

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وحقق النصر الفوز على العين بهدفين دون رد، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.