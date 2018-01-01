تطور المراكز (3) - خط الوسط وحلقة الوصل

تطورات عديدة شهتها كرة القدم وأخرى منتظرة في المستقبل. سلسلة "تطور المراكز" تُطلعكم على التغيرات التي حدثت في مراكز اللاعبين داخل الملعب على مر العصور

فيسبوك تويتر حسن الخواجة

شمل الجزء الأول والثاني من سلسلة تطور المراكز الحديث عن خطي الهجوم والدفاع لكن كان هناك حلقة مفقودة بين الهجوم المنوط به تسجيل الاهداف و الدفاع الذي يمنع المهاجمين من التسجيل

البداية

مع الاستخدام المنتشر لخطة 2 3 5 في انجلترا بداية القرن ال20 كان الهدف من العملية الهجومية هو إيصال الكرة للمهاجم ليقوم بوظيفة تسجيل الأهداف وعلي الدفاع منعه بالقوه والتفوق البدني وكانت الكرات الطويلة هى الحل سواء من ثنائي الدفاع أو عند وصول الكرة إلي واحد من ثلاثي منتصف الملعب ولم يكن لهم أدوار محددة في بناء او تعطيل اللعب بل كان الركض وانتظار وصول الكرة حتى ظهر الدور الأول والوظيفه الأولى

ظهر مركز صانع الألعاب المتأخر بعد ذلك عام 1911 في مانشستر يونايتد، تشارلي روبرتس سجله التاريخ الكروي كأول صانع لعب متأخربمهام محددة أبرزها تمرير الكرات الطوليه للأجنحة و شغل مركز متأخر بجانب ثنائي خط الوسط في خطة 2 3 5 واسعة الانتشار والتطبيق في تلك الفترة. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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تطور المراكز (1) - كيف وصل "المهاجم" لما هو عليه الآن؟

التسمية بالـ" ريجيستا " بدأت في ايطاليا عندما قرر المدرب الايطالي التاريخي فيتوريو بوتزو تطبيق الفكرة مع المنتخب الايطالي في ثلاثينيات و أربعينيات القرن الماضي ولكن في خطة لعب مختلفة 2 3 2 3 او كام يطلق عليها البعض ال " الميتودو " ولكن تم إضافة مهام جديدة مثل مراقبة مهاجم الخصم في حالة الدفاع والقيام بدور الليبرو المتقدم و القيام بالتحول الهجومي الدفاعي في حالة استعادة الكرة بالتمرير الطويل أو العرضي، أشهر من قام بهذا الدور مع بوتزو كان لاعب خط الوسط الايطالي الأرجنتيني لويزيتو مونتي

من الحقائق المثيرة للاهتمام بشأن هذا اللاعب هي مشاركته في نهائي كأس العالم مع منتخبين مختلفين، الأرجنتين في عام 1930 وايطاليا في النسخه التي تلتها عام 1934

مع بداية الخمسينيات شهدت كرة القدم ثورة تكتيكية جديدة بقيادة المجر والبرازيل و تراجع استحدام مركز الريجيستا لكن هيلينو هيريرا كان له رأي مختلف مع فريق الانتر التاريخي و قام بتوظيف لويس سواريز في هذا المركز ولكن مع إضافة دور جديد وهو الانطلاق بالكرة من الخلف او توزيعها للاأجنحة او الأظهرة الدفاعية المنطبقة من الخلف بدور مشابه للظهير الربعي في كرة القدم الامريكية

شهدت السبعينيات اعتماد اكثر علي رباعي خط الوسط أو صانع ألعاب متقدم و تراجع في استخدام صانع الألعاب الخلفي لكن شهد هذا المركز عودة من بعيد مع بداية استخدام خطط مثل 2/5/53 أو 2/1/3/4 و يتمركز خلف ثنائي يوفران الحماية و التغطيه الدفاعيه و توفير مساحة للريجيستا من أجل بداية الهجمات و صناعة اللعب و طبق بيرلو

صانع الألعاب المتقدم

على عكس صانع الألعاب المتأخر ظهر مركز صانع الألعاب المتقدم أو " اللاعب رقم 10 " بشكل متأخر وتدريجي على مدار سنوات من تطور وتعدد خطط اللعب والمدربين

ظهر هذا الشكل بشكل جزئي مع المجر في الخمسينيات عند هروب رأس الحربه الي الخلف للقيام بتمرير الكره أو إيجاد مساحة للأجنحه للتواجد داحل منطقة الجزاء

مع بداية تطبيق البرازيل ل 4 2 4 كان على أحد ثنائي المقدمة التحرك للأسفل للقيام بدور صانع الالعاب او اللاعب رقم 10ولكن هناك في بلاد الفضة كانت الأمور مختلفة وظهرهذا التوظيف.



اعتمدت الارجنتين في الستينيات والسبعينيات على نموذج مقارب ل 4 3 3 بوجود لاعب خط وسط دفاعي بحت يتوسط 2 واحد منهم ذو دور هجومي اقرب للاعب مركز 10 لكن ليس بالصورة الصريحة والثاني بوكس تو بوكس ومهام صناعة اللعب المتقدم كان منوط بها.

أحد الأجنحة أو اللاعب رقم 10 لكن تم تقديم اللاعب رقم 10 الصريح لأول مرة في الثمانينات مع خطة 4 3 1 2 واستمر هذا التوظيف لاحقًا مع فرق أخرى أبرزها ميلان انشيلوتي.



كانت مهام اللاعب رقم 10 التحرك داخل منطقة الجزاء مع المهاجم او في حالة خروج المهاجم من منطقة اللاجزاء و صناعة اللعب و تمرير الكرة وقيادة الهجمات من الأمام مع عدم وجود مهام دفاعية كثيرة في البداية.



مر هذا المركز بالعديد من مراحل التطور و مع تطور الاساليب الدفاعية و تنوع اساليب الضغط واجه اللاعب رقم 10 صعوبات دفعت لخلق مهام جديدة دفاعية و المشاركة في الضغط المبكر و تحوله ليكون جزء من وحدة الفريق

ليصبح مركز 8 نسخة متطورة من الرقم 10 في خطة 4 3 3 بالشكل الحديث او بلاعب يجمع مميزات المركزين في 4 2 3 1 خلف رأس الحربة

الثورة

مع تطور كرة القدم هجوميا و دفاعيا وتراكم مجهود مدربين أمثال كرويف و ساكي و هيلينهو هيريرا ظهرت الحاجة الماسة للتكامل والخروج عن المركزيه البحته والهروب الي الشمول وتعدد الأدوار سواء كانت دفاعية أو هجومية

قام الاتحاد السوفيتي بإيجاد فكرة الضغط التي كانت النواة الأولى في تحول لاعبي منتصف الملعب الي وحدة واحدة لمنع عملية بناء الهجمة ومع الثورة المجرية في الخمسينيات ظهر مركز ال بوكس تو بوكس والذي يقوم بتغطية المساحة بين منطقتي الجزاء دفاعيا عند فقد الكرة و المشاركة في بناء اللعب وتسجيل الأهداف والتسديد ولابد ان يتوقر لدى هذا النوع من اللاعبين لياقة بدنية عالية و تمركز صحيح مع بعض الابداع والقدرة على افتكاك الكرة.

تطور المراكز (2) – كيف وصل خط الدفاع إلى ما هو عليه الآن ؟

تواجد في بعض الفرق أيضًا ومع تطور الجانب التكتيكي لكرة القدم لاعب مختص بإفساد الهجمات او إفتكاك الكرات وكأي مركز شهد أيضًا هذا الدور تطورات ومتطلبات تتزايد بزيادة تعقد و تنوع اللعبة و تنوع أساليب استعادة الكرة ،بعض الفرق قامت بالاستغناء عن هذا المركز تماما مقابل تطبيق الضغط العالي وتحول كل لاعبي الفريق لأدوات تساهم في استعادة الكرة عن طريق الضغط واعتراض مسارات التمرير أو حصار اللاعب حامل الكرة وعلى الجانب الآخر طورت بعض الفرق اللاعب المفسد للهجمات واكتسب بعض القدرة على التمرير و صناعة اللعب من الخلف.

كما تحدثنا في الفقرة السابقة عن وجود المركز المتقارب من اللاعب رقم 10 ومفسد الهجمات ظهر ايضا اللاعب رقم 8 مع الأدوار المتعددة والحركة بين الخطوط وتكوين ثنائيات مع لاعبي الهجوم او الدفاع من أجل الخروج من الضغط والاختراق وبداية الهجمات.

تكوين ثنائي وسط الملعب في خطة 4 2 3 1 بين رباعي الدفاع و الثلاثي اسفل رأس الحربة كانت من العلامات المميزة للخقبة الاخيره خصوصا مع بداية القرن الواحد والعشرين كان أشهرها مع إنتر مورينيو وبايرن هاينكس وكلاهما حقق الثلاثية للمصادفة

كان هذا الأسلوب فعالا في جميع نواحي اللعب وساهم في خلق الجدران الدفاعية التي جعلت الامور أكثر صعوبه للمهعاجمين ولاعبي خط وسط الفريق المنافس خصوصًا عند تكوين جدارين متوازيين في مساحة صغيره يشترك فيهما خطي الدفاعو وسط الملعب مما جعل الاختراق التقليدي عملية شبه مستحيلة وترجع هذه الفكرة الي ساكي و قبله رينوس ميتشل ولاحقا مورينيو و سيميوني وبيب و كلوب مع اختلاف تمركز الخطوط وطريقة توظيف كل اللاعب ، كانت الفكرة مرنة إلى هذا الحد من التنوع

ثورات و تطبيق لأفكار مختلفة ساهمت في تحويل وسط الملعب إلى أهم الخطوط ، من يمتلك وسط الملعب الان يمتلك الكرة ويصنع الفرص ويسجل و بستعيد الكرة بشكل أسرع ويمنع الخطورة قبل تكوينها ونتيجة لهذا أصبح على الجميع المشاركة في الضغط والتسجيل والتمرير.

كرة القدم لم تصبح اللعبة الشعبية الاولى ولم تتحول الي مصدر من مصادر سعادتنا أو حزننا في يوم وليلة، عقود من التطور والتجديد والأفكار خلقت لهدف الفوز والسيطرة على مجريات الأمور، عليك أن تكون ذكيا، قوي وسريع وحاسم لتحقيق الانتصارات

أفكار وخطط وجدت ليتم ايجاد افكار وخطط مضادة لها وتستمر الرحلة نحو المزيد من التطور والسحر والمتعة.